Gläser und Tassen

Ganz ehrlich: Die meisten Menschen haben viel zu viele Tassen. Von den ganzen Gläsern mal abgesehen. Über die Jahre sind immer mehr Lieblingstassen, Flohmarktfunde, Geschenktassen, Werbegeschenke und Erbstücke von Oma dazugekommen. Soviel können wir gar nicht trinken, wie Tassen und Gläser in unseren Schränken stehen. Um Platz für mehr Leben zu schaffen, hilft nur eins: Die schönen Exemplare dürfen bleiben, der Rest muss ausziehen. Nach ein paar Wochen wird euch gar nicht auffallen, dass Tassen oder Gläser fehlen, weil sie ihr Dasein in der hintersten Schrankecke gefristet haben, in die man ohnehin nur selten geschaut hat.

Mehr