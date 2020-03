10 Dinge, von denen ihr wahrscheinlich zu viel besitzt

Handtücher haben so etwas an sich, dass man sich einfach nicht von ihnen trennen mag. Auch das ollste Handtuch schleppen wir noch in den Sportclub oder ins Schwimmbad. Und am Ende benutzen wir doch nur die, die im Schrank vorne liegen. Also einfach mal die ältesten, kaputten Handtücher in Putzlappen zerschneiden.