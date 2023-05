Vermutlich landet die Schale deiner Bananen direkt im Müll. Es gibt aber eine Möglichkeit, mit der die unbeliebte Schale einen praktischen Nutzen entfalten kann – und zwar für deine Pflanzen.

Das Innere einer Banane ist ein hervorragender Lieferant für Vitamine. Aber auch Calcium, Kalium oder Magnesium. Das Äußere hingegen streifen die meisten nur ab und entsorgen es direkt. Dabei sind auch an der Schale viele Stoffe, die unter anderem für ein selbst kreiertes Düngemittel ideal sind, unter anderem auch die oben bereits genannten. Wie du aus Bananenschalen ganz einfach nährstoffreiches Wasser für deine Pflanzen machen kannst, erfährst du hier.

Viele Haushaltstipps brauchen mehrere Schritte und du musst dir irgendwelche extra Zutaten kaufen, damit sie funktionieren. Nicht aber bei diesem Bananenwasser-Hack.

Du brauchst:

Bananenschale

Wasser

Ein Einmachglas mit Deckel

So funktioniert's:

Am besten benutzt du Bio-Bananen für diesen Pflanzentipp, damit eventuelle Toxine nicht in das selbst kreierte Düngemittel gelangen. Während der Herstellung kann es sein, dass ein leichter Geruch auftritt. Dieser sollte sich aber, nachdem das Mittel zu den Pflanzen gegossen wurde, verflüchtigen. Wie du es verwendest, erklären wir dir im letzten Abschnitt.

Schritt 1: Banane schälen und das Innere essen. Bananenschale klein schneiden und in ein Einmachglas legen, dabei leicht andrücken. Wasser bis unter den Rand geben, sodass die Schalen bedeckt sind. Das Glas zuschrauben und es in einen kühlen, dunklen Raum stellen. Zwei bis drei Wochen warten und den Bananendünger benutzen. Die Bananenschale sollte schwarz sein und das Wasser dunkel.

Du kannst auch eine schnellere Methode wählen und das Bananenwasser nur für zwei bis drei Tage stehen lassen. Dann gibst du alles in einen Topf und lässt die Mischung für 30 bis 45 Minuten köcheln und dann komplett abkühlen. So ist das Düngemittel sehr viel schneller fertig und es wird ebenfalls vermutet, dass bei dieser Variante die Nährstoffe noch besser ans Wasser abgegeben werden.

So verwendest du das Bananenwasser

Siebe die Bananenschalen aus dem Wasser und gieße das Düngemittel mit zusätzlichen Wasser in eine Gießkanne ab. Den Inhalt kannst du nun hervorragend für deine Pflanzen benutzen, die zusätzliche Nährstoffe durch die Bananenwassermischung erhalten. Die restlichen Bananenschalen aus dem Wasser kannst du kompostieren und den Kompost erneut für deine Pflanzen (in der Wohnung oder im Garten) nutzen.

Es soll noch schneller gehen? OK! Füge 100 Gramm Bananenschale und einen Liter Wasser in einen Topf, koche alles direkt auf und lasse den Sud über Nacht stehen. Am nächsten Tag kannst du dieses Mittel im Verhältnis 1:5 mit Wasser über deine Pflanzen geben.

Verwendete Quelle: AOK, Bayrischer Rundfunk, Reader's Digest