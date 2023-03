Die ersten warmen Tage lassen sich am besten draußen in der Sonne genießen. Wir zeigen euch clevere DIY-Tipps, um euren Balkon aus dem Winterschlaf zu holen.

Endlich wird es draußen wärmer und heller, die Blumen blühen: Der Frühling ist da – und mit ihm kommt bei vielen die Lust, wieder so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen. Aber wie holt man den Balkon am besten aus seinem Winterschlaf? Und was kann man tun, um einen kleinen Balkon so gut wie möglich auszunutzen und zu gestalten?

So wird aus einem kleinen Balkon eine Frühlings-Oase

Die RTL-Reporterin Ellie Lorscheid hat sich an ihr "Projekt Balkon" gewagt und ihren kleinen Balkon in eine gemütliche Oase verwandelt. Dafür bekommt sie Hilfe von der Balkon- und Terrassen-Expertin Aniela Horntrich. Aniela weiß, mit welchen Tricks und Kniffen ein kleiner Balkon größer und luftiger wirkt:

einen dunklen Bodenbelag und helle Wände wählen, um optisch mehr Raum zu schaffen

in hellen Tönen dekorieren

multifunktionale oder klappbare Möbel sind von Vorteil

Pflanzen am besten vertikal anbringen, um den Raum bestmöglich zu nutzen

Wie die RTL-Reporterin diese Tipps auf ihrem Balkon umsetzt und wie beeindruckend das Ergebnis am Ende ist, seht ihr im Video.

Quelle: RTL