Gartentipps So lässt sich Unkraut am besten weiterverarbeiten

von Marie Mühlenberg Unkraut landet bei dir direkt auf dem Kompost? Oft eine Verschwendung, denn das gejätete Wildkraut lässt sich häufig noch viel sinnvoller weiterverwenden.

Gartenzeit heißt auch immer Unkrautzeit. Denn mit Blumen, Obst- und Gemüsepflanzen wächst natürlich ebenso das Un- bzw. Wildkraut in unseren Gärten – und wir müssen dann die Ärmel hochkrempeln, es mühsam aus dem Beet zupfen und in den Biomüll werfen. Aber halt – in vielen Fällen kann das lästige Unkraut auch ein unverhofftes Geschenk für euch sein.

Unkraut: Der Gesundheitsbooster aus dem Garten

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, lassen sich viele Unkrautpflanzen oft lecker weiterverwerten und sind dazu noch äußerst gesund. Welche Pflanzen besonders nützlich sind, erfährst du im Video.

