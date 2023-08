Aus diesem Grund solltest du Gurkenschalen nicht wegwerfen: Du kannst aus ihnen in Nullkommanix einen super Energy-Drink für deine Pflanzen machen. Mit nur einer weiteren Zutat.

Gehörst du zu den Menschen, die ihre Gurken gerne schälen, bevor sie sie im Salat oder als Snack verzehren? Die Schalen landen meistens direkt im Müll. Aber es gibt einen wirklich guten Grund, warum du deine Gurkenschalen nicht wegwerfen solltest: Du kannst aus ihnen einen Energy-Drink für deine Pflanzen zaubern, einen echten Super-Dünger. Du brauchst dazu nur eine weitere Zutat, nämlich Wasser. Einfacher geht es kaum.

Dass Gurken voller gesunder Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe stecken, wissen wir längst. Warum sollte das unseren Zimmer- oder Gartenpflanzen nicht ebenso guttun wie uns?

Die in der Gurkenschale vorhanden Stoffe können nämlich das Pflanzenwachstum positiv beeinflussen. Genau genommen sind die Schalen der gesündeste Teil der Salatgurke, hier stecken die viele Vitamine sowie Kalzium, Eisen, Zink, Phosphor und Kalium.

So stellst du Dünger aus Gurkenschalen her

Um deinen eigenen Flüssigdünger herzustellen, brauchst du nichts weiter als ein verschließbares Gefäß und Wasser. Einfacher geht es kaum. Am besten verwendest du Bio-Gurken, um sicher zu sein, dass in den Schalen keine giftigen Pestizide gespeichert sind.

So einfach stellst du deinen natürlichen Dünger her:

Packe die Gurkenschalen in ein verschließbares Gefäß, zum Beispiel ein Einweckglas, oder in eine Flasche.

Gieße bis zum Rand Wasser dazu.

Verschließe das Glas oder die Flasche und stelle sie für drei bis fünf Tage in den Kühlschrank.

So wendest du den Gurkenwasser-Dünger an

Das war es schon? Genau. Die Schalen geben nun Kalium und Phosphor ins Wasser ab und reichern es so an – fertig ist dein selbstgemachter Flüssigdünger. Sobald du das Gefäß aus dem Kühlschrank holst, musst du nur noch das Wasser durch ein Sieb in ein Auffanggefäß abgießen. Das Gurkenwasser ist der wertvolle Dünger, die übrig gebliebene Schale kannst du jetzt entsorgen.

Wenn du mit diesem besonderen Wasser deine Pflanzen und Blumen gießt, werden sie gleichzeitig gedüngt. Gerade Gemüsesorten haben einen hohen Bedarf an Kalium und freuen sich über den stärkenden Energieschub. Du kannst aber auch deine Zimmerpflanzen mit dem Wasser verwöhnen. Wie für anderen Dünger gilt auch hier: Nicht zu häufig anwenden. Alle paar Wochen einmal ein Gurken-Wellness-Wasser für deine Pflanzen reicht.

