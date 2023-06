So überleben Balkonpflanzen die Sommerhitze

Blumentöpfe retten So überleben Balkonpflanzen die Sommerhitze

von Marie Mühlenberg Du träumst von einem bunten Blumenmeer auf dem Balkon? Dann solltest du diese Pflegetipps unbedingt beachten, damit deine Pflanzen die Sommerhitze unbeschadet überstehen.

Wer in der Stadt lebt und eine Wohnung mit Balkon ergattert hat, will darauf meist auch einige Pflanzen anbauen. Doch nachdem wir im Frühling noch voller Motivation in die neue Balkon- und Gartensaison gestartet sind, kommt nach den ersten heißen Wochen des Jahres meist das böse Erwachen: Statt bunter Blumenvielfalt wird der Balkon dann nicht selten von vertrockneten Pflanzen geschmückt.

Balkonpflanzen richtig pflegen

Vor allem bei einem Südbalkon solltest du deshalb einige wichtige Pflegetipps beachten, damit du den ganzen Sommer etwas von deinen Pflanzen hast. Welche genau das sind, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: 24garten.de