Sommer auf dem Balkon - so wird er stressfrei!

Machen! Ran an die Buletten und grillen, was das Zeug hält? Gerne! Ladet eure Nachbarn am besten mit ein (wenn die Corona-Krise vorbei ist): Wer mit isst, meckert schließlich nicht! Beachtet aber eventuelle Klauseln in eurem Mietvertrag: In manchen Mietverträgen ist das Grillen auf dem Balkon ausdrücklich nicht gestattet oder nur eingeschränkt möglich, zum Beispiel in dem Rahmen, dass kein Holzkohlegrill verwendet werden darf. Andernfalls riskiert ihr eine Abmahnung oder später gar eine Kündigung. Beachtet auch mögliche lokale Regelungen: So haben viele Gemeinden feste Regelungen bezüglich der Häufigkeit des Grillens. Manche Städte oder Gemeinden legen auch fest, dass die Nachbarn zwei Tage vorher informiert werden müssen. Und hier ein genereller Tipp: Starke Rauchentwicklung könnt ihr vermeiden, wenn ihr einfach auf einen Elektrogrill setzt!



Lassen! Den Grill so anzuheizen, dass eure Rauchzeichen die Feuerwehr auf den Plan rufen oder der Rentner von nebenan wegen einer Rauchvergiftung eingeliefert wird – das muss nicht sein. Die häufig kolportierte Faustregel, man könne es zumindest einmal im Monat so richtig qualmen lassen, ist schlichtweg falsch. Hier gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, denn grundsätzlich sollte man darauf achten, die Nachbarn möglichst nicht zu stören. Im schlimmsten Fall könnte sonst eine Geldbuße die Folge sein.