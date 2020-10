Diese Pflanze hält Spinnen aus deiner Wohnung fern

Spinnen lösen bei den meisten Menschen eher negative Gefühle aus - und man will die Achtbeiner einfach nicht in seiner Wohnung haben. Die Lösung: Eine Pflanze, die nicht nur jeder kennt, sondern die auch noch Spinnen fernhält. Welche das ist? Das erfährst du in unserem Video.

Einen Hund oder lieber eine Katze? Bei der Frage nach dem perfekten Haustier scheiden sich die Geister. Nur eine Sache scheint klar: Spinnen will fast niemand in seiner Wohnung. Doch verhindern kann man es kaum, schließlich finden die Achtbeiner fast immer eine Möglichkeit, es sich in deinem Zuhause gemütlich zu machen. Doch es gibt einen Weg, das zu verhindern. Denn eine beliebte Pflanze, die du garantiert kennst, sorgt dafür, dass du deine Wohnung endlich zur spinnenfreien Zone erklären kannst. Welche das ist, erfährst du im Video.