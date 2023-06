Tomaten anpflanzen Dieser Beetnachbar stärkt dein Strauchgewächs enorm

Tomaten sind nicht schwer anzupflanzen: An einem sonnigen und windgeschützten Ort fühlen sie sich am wohlsten. Welches Gewächs der Pflanze besonders beim Sprießen hilft, erfährst du hier.

Ob in der Bolognese, auf Pizza, im Salat, zu Mozzarella oder einfach so – Tomaten sind nicht nur für die Sommerküche ein Muss. Mit Vitamin C, Kalium und reichlich Ballaststoffen sind sie auch noch extrem gesund und das Allerbeste ist, dass du sie ganz leicht selbst anpflanzen kannst. Egal ob auf deinem Balkon, im Garten oder der Fensterbank: Sie brauchen nur etwas Sonne und Schutz vor Wind.

Tomaten stärken: Der perfekte Dünger

Besonders praktisch: Es gibt ein Gewächs, dass eure Tomaten gleich enorm zu Sprießen bringt. Welches das ist und welchen natürlichen Dünger die Wurzeln besonders gut aufnehmen, verraten wir im Video.