Die schönsten Upcycling-Ideen für den Garten

Upcycling liegt im Trend! Nicht nur, dass es eine besonders nachhaltige Möglichkeit ist, alten Dingen neues Leben einzuhauchen – Upcycling bietet außerdem die Chance, selbst mit kleinem Geldbeutel völlig individuelle Stücke zur Gartendeko umzuwandeln!

Upcycling-Ideen für den Garten: DIY in Höchstform

Im Bereich DIY (Do it Yourself) gehört Upcycling mit zur Königsdisziplin – denn hier ist vor allem viel Fantasie gefragt! Was lässt sich aus Paletten machen? Hat der alte Holzstuhl wirklich schon ausgedient oder kann er als Gartendeko noch zum Blickfang werden? Wozu sind alte Glasflaschen noch gut? Das Schöne am Upcycling ist, dass wir nebenbei auch noch Müll vermeiden, wenn vorhandene Materialien neu genutzt, umfunktioniert und weiterverwertet werden. Dabei können die verschiedensten Dinge Verwendung finden – ihr braucht lediglich etwas handwerkliches Geschick und eine Idee. Bevor ihr neue Materialien kauft, schaut euch also um: Was steht in der Wohnung, Garage oder im Garten herum, dass sich als Basis zum Upcycling nutzen lässt. In unserer Bilderstrecke haben wir ein paar außergewöhnliche Deko-Ideen für euch zusammengesucht, die besonders für den Garten geeignet sind!

Upcycling-Ideen für den Garten: Inspirationen von Instagram

Eine alte Kabeltrommel wird mit einem neuen Anstrich zum Gartentisch umfunktioniert.

Alte Reifen lassen sich mit etwas Geschick zu eleganten Sitzpoufs umgestalten. Tipp: Damit ihr auch möglichst lange etwas von euren Upcycling-Ideen habt, verstaut sie bei Regen wettergeschützt im Inneren eines Schuppens oder einer Hütte.

Aus einer Palette und alten Obstkisten wird ein Outdoor-Regal zum Vorzeigen!

