von Janine Dauer Ein vertikaler Garten auf dem Balkon ist eine schöne Idee, um sich eine grüne Oase zu schaffen. Tipps für die Planung und charmante Beispiele gibt's hier.

Pflanzen machen nicht nur das Zuhause gemütlicher, sie sorgen auch für einen Wohlfühleffekt auf dem Balkon. Wessen Freisitz keine herrschaftliche Größe besitzt, braucht nicht auf Kräuter und Konsorten zu verzichten: Ein vertikaler Garten auf dem Balkon ist hier eine gute Lösung!

Möchtest du damit deinen Balkon gestalten, beachtest du am besten im Vorfeld ein paar Dinge:

Wie viel Platz ist insgesamt vorhanden ? Miss die gesamte Größe deines Balkons aus, damit du einen guten Überblick über die Lage hast und besser planen kannst.

? Miss die gesamte Größe deines Balkons aus, damit du einen guten Überblick über die Lage hast und besser planen kannst. Wie groß sollte die Sitzecke sein ? Wahrscheinlich möchtest du auch Zeit dort verbringen, überlege dir also, wie viele Stühle du brauchst und ob es noch einen Tisch geben soll.

? Wahrscheinlich möchtest du auch Zeit dort verbringen, überlege dir also, wie viele Stühle du brauchst und ob es noch einen Tisch geben soll. Wie viel Grün wünschst du dir und wie viel Raum bzw. Höhe hast du auf dem Balkon dafür ? Wenn du noch Sitzgelegenheiten einplanst, vielleicht noch einen Grill oder andere Ideen für deinen Freisitz, solltest du das vorher in Ruhe durchspielen und ausrechnen, ob es vom Platz alles so hinkommt, wie du dir das vorstellst.

? Wenn du noch Sitzgelegenheiten einplanst, vielleicht noch einen Grill oder andere Ideen für deinen Freisitz, solltest du das vorher in Ruhe durchspielen und ausrechnen, ob es vom Platz alles so hinkommt, wie du dir das vorstellst. Welche Art von Pflanzen bzw. Garten schwebt dir vor : ein Naschgarten, ein farbenfrohes Blumenparadies oder soll der Fokus auf bienenfreundlichen Pflanzen liegen? Möchtest du dich auch im Winter über Farbtupfer freuen, stöbere mal durch immergrüne Pflanzen!

: ein Naschgarten, ein farbenfrohes Blumenparadies oder soll der Fokus auf bienenfreundlichen Pflanzen liegen? Möchtest du dich auch im Winter über Farbtupfer freuen, stöbere mal durch immergrüne Pflanzen! Beachte bei der Pflanzenauswahl die Ausrichtung deines Balkons ! Nicht jede Pflanze verträgt einen vollsonnigen oder einen schattigen Standort.

! Nicht jede Pflanze verträgt einen vollsonnigen oder einen schattigen Standort. Welche Art von Pflanzkübel als vertikaler Garten schwebt dir vor ? Hier kannst du aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen, wie Wandtaschen zum Aufhängen, vertikale Blumenkastenständer, Paletten, ein Pflanzturm oder ein Baukastensystem zum Hängen oder Stellen.

? Hier kannst du aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen, wie Wandtaschen zum Aufhängen, vertikale Blumenkastenständer, Paletten, ein Pflanzturm oder ein Baukastensystem zum Hängen oder Stellen. Halten die Wände das aus ? Entscheidest du dich für hängende Pflanzgefäße, stelle sicher, dass die Wände die Last tragen können!

? Entscheidest du dich für hängende Pflanzgefäße, stelle sicher, dass die Wände die Last tragen können! Befestige hängende Gärten bzw. Regale gut , damit sie allen Witterungen standhalten können.

, damit sie allen Witterungen standhalten können. Wie soll der vertikale Garten bewässert werden? Wasserspender oder Gießkanne – du entscheidest.

Vertikaler Garten auf dem Balkon – Ideen mit Charakter

Welches Pflanzgefäß das richtige ist, hängt davon ab, wie viel Platz du zur Verfügung hast, was du pflanzen und ob du die Wände oder Decke dafür verwenden möchtest. Gerade in einer Mietwohnung möchtest du vielleicht nicht in die Balkonwände bohren oder kannst die Traglast nicht einschätzen. Glücklicherweise gibt es für jeden Umstand eine schöne Lösung. Lass dich von den folgenden originellen Ideen inspirieren!

Senkrechtgärten ganz ohne Bohren

Mit alten Kisten schaffst du ganz easy einen vertikalen Garten – und brauchst dafür nicht mal in irgendeine Wand zu bohren!

Vertikaler Garten für die Wand

Flohmarktfundstücke sehen als vertikaler Garten auf dem Balkon einfach charmant aus – so wie diese alten Briefkästen:

© Ev Thomas / Shutterstock

Ein vertical garden ist mit Pflanztaschen ganz leicht umzusetzen. Befestigt werden sie an der Hauswand oder am Balkongeländer.

© Annara / Shutterstock

Originell und extravagant kommen auch diese bepflanzten Holzrahmen daher:

© Taweesak Sriwannawit / Shutterstock

Vertical garden als Sichtschutz

Bei einer engen Bebauung kann die Privatsphäre schon mal zu kurz kommen. Eine charmante Art, um für Sichtschutz zu sorgen, ist ein Paravent, der mit Pflanzenkübeln behängt wird:

© AMMARIN NANTASEN / Shutterstock

Etwas mehr Sichtschutz und dennoch viel Lichteinfall bekommst du auf deinem Freisitz mit hängenden Pflanzen:

DIY-Garten

Ein vertikaler Garten auf dem Balkon ist auch als Marke Eigenbau möglich. Nicht umsonst sind Palettenmöbel beliebt und auch als vertical garden machen sie eine gute Figur. Für das DIY-Projekt benötigst du neben der Palette noch eine Folie, die auf der Rückseite befestigt wird. Fülle die Fläche anschließend mit der Erde und setze die Pflanzen ein. Lasse sie jedoch anwurzeln, bevor du den vertikalen Paletten-Garten aufhängst oder hinstellst.

© lulu and isabelle / Shutterstock

Beim Upcycling werden Gegenstände zweckentfremdet, um ihnen einen neuen Sinn zu geben. Aus alten Plastikflaschen kreierst du praktische Pflanzgefäße, die dann untereinander an deiner Balkonwand Platz finden.

© Nattapol_Sritongcom / Shutterstock

Weitere tolle Projekte findest du auch in den Upcycling-Ideen für den Garten und unter Gartendeko selber machen. Wusstest du, dass auch ein Hochbeet auf dem Balkon möglich ist? Tipps zum Hochbeet befüllen findest du hier.