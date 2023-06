Du möchtest deine spirituelle Ader ausleben? Wie wäre es mit Sternen, Himmeln oder Monden in deinen vier Wänden, die diese Seite an dir widerspiegeln. Mit dem "Celestial Look" schaffst du die passende Wohlfühl-Atmosphäre und holst dir den (Nacht)Himmel nach Hause.

Sternenkarten, der Nachthimmel, ein Hauch Astrologie und Sternzeichen – all das liebt der "Celestial Look" – und wir ebenso. Denn statt dunkel und erdrückend zu sein, ist der Einrichtungstrend einladend und voller Glanz. Und das zeigt sich immer mehr in Zimmer- und Deko-Ideen seiner Fans. Im Moment scheinen Monde, Nachthimmel und astrologisch-anmutende Symbole besonders herauszustechen. Wir wollen dir deren Schönheit fürs Zuhause nicht vorenthalten. Ob als kleines Element oder großer Blickfang, der sofort neugierig macht. Die Variationen sind vielseitig. Und egal, für was du dich entscheidest oder ob du dich nur schwärmend zurücklehnen möchtest, beides ist mit dem Einrichtungsstil definitiv möglich.

5 Interior-Tipps für den Celestial Look

Kleine Statement-Pieces einsetzen

Wie wäre es mit einem Beistelltisch, auf den du eine hübsche Sternenkarte kleben kannst – oder vielleicht einer alte Kommode oder Schränkchen, die du nachtblau anstreichen und mit Himmelskörpern bemalen kannst, so wie hier?

Auch eine Möglichkeit: dekorative Spiegel und Uhren im Zimmer aufzuhängen. Diese passen auch in Gold oder Silber hervorragend zu hellen Wänden und glänzen dazu noch wunderbar.

Es können aber auch ganz schlichte Bilder in Rahmen bereits den Unterschied machen.

Generell gilt: Du kannst dich ganz individuell einrichten, beispielsweise einen Teppich wählen, mit dem du die Sterne in den Raum legst – oder einen ganzen Himmel aus Dekoration schaffen. Wichtig ist nur, dass du dich wohlfühlst.

Vorhänge zu, Nachthimmel an

Wie wäre es mit einem Nachthimmel im Sternzeichen-Design? Der Vorteil eines durchsichtigen Stoffes ist, dass er nicht erdrückend auf den Raum wirkt. Solltest du für Sichtschutz sorgen wollen, macht ein dicker Stoff Sinn. Allerdings solltest du bei der Farbwahl auf zu starke Töne verzichten. Im (Sternen-)Himmel sind die Farben meist ohnehin in angenehmen Blau-Variationen gehalten.

Statt auf die Nacht kannst du ebenso auf den Tag setzen und dich an helleren Designs mit Sonnen versuchen – oder eines der ebenfalls beliebten Mond-Sonne-Motive wählen. Alternativ kannst du einen zweiten hellen, undurchsichtigen Stoff hinter die Gardinen hängen.

Lampen, die wie Sterne funkeln

Unter Lampendesigns finden sich viele schöne Ideen, die den Nachthimmel imitieren. Ob das ein abstrakter Stern oder eine Sonne – oder ein Nachtlicht in Form eines Mondes ist. Kleine Veränderungen helfen oft schon, mehr Flair in die Wohnung zu bringen.

Ein Überwurf für Sofa oder Sessel

Du möchtest etwas verändern, dafür aber nicht direkt etwas aufhängen müssen? Dann ist eine Decke oder ein Kissen eine gute Idee. Mit Accessoires wie diesen kannst du erst einmal ausprobieren, ob der Look dir wirklich gefällt – und den Überzug oder die Decke zur Not in eine Kiste verbannen.

Die Decke kannst du trotzdem an kalten Abenden noch nutzen, denn praktisch ist sie – egal in welchem Design.

Ganze Räume und Tapeten

Blau findet sich in vielen Interior Designs wieder. Und gerade bei amerikanischen Umstyling-Serien scheint Nachtblau aktuell ein Favorit zu sein (neben den gegensätzlichen beigen und eher schlichten Looks).

Streichen ist allerdings ein großer Schritt – und wenn es dir nicht mehr gefallen sollte schnell mit hohen Kosten verbunden. Trotzdem kann es natürlich sehr gut aussehen. Und manchmal brauchen wir einfach Inspiration zum Schwärmen.

Und was wir gern vernachlässigen, aber es nicht unbedingt müssen, sind beispielsweise unsere Decken. Warum nicht einfach die Sterne dahin bringen, wo sie eigentlich hingehören: nach oben. Richtig in Szene gesetzt, passen Leuchtsterne hervorragend mit modernen Interior-Designs zusammen.

Verwendete Quellen: Pinterest, TikTok