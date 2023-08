Mit Farben zaubern – das geht ganz einfach mit "Colour Drenching". Wir erklären, wie der Interior-Trend funktioniert und warum er kleine Räume größer wirken lässt.

Nicht wenige Menschen glauben, dass man kleine Räume hell – am besten weiß – streichen sollte, damit sie nicht noch kleiner wirken, als sie es ohnehin schon sind. Doch wir raten: Holt die Farbtöpfe raus! Denn es gibt eine viel effektivere Methode, einen Raum mit Wandfarbe größer und eleganter wirken zu lassen als mit Weiß.

Beim Colour Drenching werden die Räume in Farbe "getränkt"

Der Wohntrend, der in Großbritannien schon länger en vogue ist, nennt sich Colour Drenching, was so viel heißt wie "in Farbe tränken". Und das ist es, was man beim Colour Drenching simuliert: Man tränkt den Raum quasi in Farbe. Heißt: Man streicht Wände und Objekte im Raum im selben Farbton – also Heizkörper, Fußleisten, Türen, Fensterrahmen, Vorhangstangen, Decke, Stuck und nach Belieben sogar Möbel wie Schränke, Betten oder Kommoden.

Am Ende wirkt der Raum, als hätte man ihn mit Farbe übergossen. Schöner Nebeneffekt: Ungeliebte Objekte wie beispielsweise die Heizkörper verschwinden optisch. Je nachdem, ob man zarte Pastelltöne, dunkle oder knallige Farben verwendet, wirkt ein Zimmer mit dieser Technik nicht nur größer, sondern auch beruhigend, dramatisch oder anregend – und auf keinen Fall langweilig.

© 162erfgrfgheref / Adobe Stock

"Selbst wenn man sich auf die Wände mitsamt Leisten beschränkt, wird das Zimmer gleich ruhiger und aufgeräumter wirken", wird Farbexperte Patrick O'Donnell von "Farrow & Ball" im AD-Magazin zitiert. Das gelte vor allem bei Räumen mit mehreren Türen. Streiche man die Türen samt Rahmen in derselben Farbe wie die Wand, wirke alles gleich großzügiger. Ein ähnlicher Effekt entstehe, wenn man die Bodenleisten im selben Ton wie die Wand streicht. "Gerade in kleinen Räumen entsteht so die Illusion, dass sie höher sind", so O'Donnell.

Weitere Finesse: Mit Oberflächen spielen

Noch raffinierter und eleganter wird der Interior-Look, wenn man unterschiedliche Finishes zum Einsatz bringt, denn durch die Kombination von matten und glänzenden Oberflächen entstehen trotz der Einheitsfarbe dezente Kontraste. So kann man beispielsweise ein Zimmer in ein pudriges Rosé oder tiefdunkles Grün tauchen, bei den Oberflächen aber variieren, indem man bei Heizkörpern oder Fenstern einen glänzenden Lack im selben Ton wählt.

Verwendete Quellen: AD Magazin, Homes & Gardens