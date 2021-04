Einrichtungs-Tipps, die für ein schönes Zuhause sorgen

Die eigenen vier Wände sind inzwischen viel mehr als nur ein Rückzugsort. Wir verbringen viel Zeit daheim – da ist die passende Einrichtung besonders wichtig. Mit diesen aktuellen Deko-Trends setzt du in deinem Zuhause stylische Akzente.

Durch die Coronapandemie verbringen wir mehr Zeit Zuhause als je zuvor. Dadurch befassen wir uns näher mit unseren Wohnräumen, von dem einer für viele Menschen auch als Arbeitsplatz dient. Wir wollen unsere eigenen vier Wände stets optimieren, misten aus und stellen Möbel um – Abwechslung ist eben wichtig.

Deko-Trends 2021: Für ein stylisches Zuhause

Manchmal brauchen wir einen sprichwörtlichen Tapetenwechsel – auch im eigenen Heim. Mit diesen sechs Deko-Trends von "Etsy" bringst du frischen Wind, den nötigen Wohlfühl-Faktor und jede Menge Stil in deine Wohnräume oder dein Homeoffice.

1. Japandi

Der Einrichtungsstil "Japandi" verbindet japanische und skandinavische Ästhetik – Minimalismus ist hier das Schlagwort. Das Zuhause soll aufs Wesentliche reduziert sein, dabei aber natürlich wohnlich bleiben.

© Etsy / PR

Schlichte Formen sind Trumpf und bewirken eine natürliche Ruhe. Eine Grundvoraussetzung für den angesagten minimalistischen Look ist Ordnung. Ein vollgestopftes Regal bringt Unruhe in einen Raum und wertet diesen kaum auf. Auch in Sachen Deko ist weniger definitiv mehr. Accessoires werden nur reduziert eingesetzt, sorgen aber für die nötige Gemütlichkeit.

2. Travertin

Marmor war gestern! Das beliebteste nachhaltige Material ist nun Travertin, ein heller Kalkstein, der bislang vor allem als Bodenbelag in Badezimmern oder auch an Pools genutzt wurde. Denn mit seiner porösen Oberfläche verhindert er das Ausrutschen in Nassbereichen.

© Etsy / PR

Doch jetzt bahnt sich Travertin in diversen Formen seinen Weg in andere Räume: Nicht nur Tische aus Travertin, sondern auch kleinere Wohnaccessoires wie Stifthalter oder Lampen verpassen jedem Raum einen herrlich mediterranen Touch. Aufgrund seiner dezenten farblichen Gestaltung harmoniert der Naturstein mit jeglichen Einrichtungsstilen.

3. Waves and Curves

Eine neue Form ist auf dem Vormarsch: Geschwungene und verschnörkelte Teile erobern derzeit die Herzen von Deko-Fans. Ob als Kerze, Seifenhalter oder Tassengriff – die Wellenform versüßt unser Zuhause.

© Etsy / PR

Dabei variiert die Form zwischen einer klassischen Welle, einer Kurve oder einem Blitz. Der verspielte Trend kann subtil in die Dekoration integriert werden oder als auffälligere Wanddeko für neuen Schwung sorgen.

4. Persönliches Refugium

Bei diesem Deko-Trend ist Relaxen angesagt! Momentan ist es wichtiger denn je, Momente der Entspannung zu finden. Mit wenigen Kniffen kannst du dein eigenes Badezimmer in einen stressfreien Rückzugsort verwandeln und eine Spa-ähnliche Atmosphäre schaffen.

© Etsy / PR

Ein Badewannenbrett ist zum einen praktisch, weil du eine Ablage für ein Buch oder ein Getränk hast, um bei einem Schaumbad ordentlich zu entspannen. Zum anderen kommt Holz in Kontrast zu Kacheln wunderbar zur Geltung und wertet jedes Bad auf. Wer statt einer Wanne eine Dusche hat, kann das Badezimmer mit kleinen Accessoires wie Grünpflanzen, Kerzen, Amethyst oder Räucherstäbchen in schönen Haltern dekorieren – so kreierst du deinen eigenen Wellness-Bereich.

5. Pilz-Motiv

Nicht nur im Wald machen sie eine gute Figur: Pilz-Motive eignen sich auch wunderbar als Teil der Wohnkultur – das wissen wir bereits seit den 1960er-Jahren. Jetzt feiert dieser Trend ein erfrischendes Comeback mit modernem Anstrich.

© Etsy / PR

Egal, ob als Tapetenmuster oder Motiv für Kissen: Pilze sind einfach ein Eyecatcher. Besonders beliebt sind Lampen mit pilzförmigem Schirm, die als schicke It-Pieces mit ihrem Design dennoch eine Brücke zur Natur schlagen.

6. Karomuster

Karos sind aus der Mode schon seit Ewigkeiten nicht mehr wegzudenken, doch jetzt erobern sie auch Wohnzimmer und Co. Das Gute: Das Schachbrettmuster ist nicht nur stilvoll, sondern auch vielseitig. Manche Wohnaccessoires sind in klassischen Karos mit geraden Linien gehalten, während andere mit spielerisch gewellten Linien überzeugen.

© Etsy / PR

Da das Karomuster außerdem in einer Vielzahl von Farbkombinationen auftritt, kannst du einzelne Stücke problemlos in dein Wohndesign integrieren – dieser Trend ist wirklich alles andere als kleinkariert.

Verwendete Quellen: Etsy, haus.de, schoener-wohnen.de