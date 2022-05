von Sarah Schuch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Doch egal, ob du eine große oder eine kleine Wohnung hast, diese Fehler solltest du beim Dekorieren vermeiden. Du wirst überrascht sein, wie viel das ausmacht.

1. Die Menge macht’s!

Bei der Deko gilt: Finde das richtige Maß. Damit deine Wohnung nicht kühl, sondern gemütlich wirkt, ist es wichtig, dass du nicht zu wenig dekorierst. Ein paar Pflanzen, Kissen oder ein Teppich machen schon viel aus. Aber Vorsicht: Zu viel Deko lässt deine Wohnung schnell wie ein Ramschladen aussehen.

2. Nie ohne Plan einkaufen!

Natürlich muss nicht immer alles von einem Hersteller stammen, denn so wirkt die Wohnung schnell ideenlos, unpersönlich und wie in einem Möbelhaus. Doch wenn du querbeet einkaufst, wird es teuer, weil du immer wieder umdekorieren musst, damit alles passt. Du bekommst deinen individuellen Look auch hin, wenn du im Voraus planst, was noch fehlt. Und was nicht.

3. Vergiss keine Räume!

Damit das Gesamtbild stimmig ist, sollte nicht nur das Wohnzimmer geschmückt werden, sondern auch alle anderen Räume. Auch der Flur sollte ein wenig Zuwendung bekommen.

4. Verabschiede das Chaos!

Wer sich Mühe mit der Deko gibt, hat nichts davon, wenn Kabelsalat herumliegt oder die Regale unaufgeräumt sind. Wir sind in unseren eigenen vier Wänden und nicht im Büro, und so können wir jegliche Kabel in hübschen Deko-Körben verschwinden lassen. Die machen nicht nur optisch was her, sie bringen auch Ordnung in die Wohnung.

5. Die Farbigkeit ist entscheidend!

Generell gilt: Dunkle Farben absorbieren Licht. Nicht nur, dass deine Räume düsterer wirken, wenn du dunkle Wandfarben wählst, sie verkleinern sie auch optisch. Helle Töne dagegen vergrößern einen Raum. Außerdem sollten Möbel und Accessoires nicht Ton in Ton sein, sonst entsteht schnell ein Einheitsbrei.

Du möchtest deine Wohnung nicht komplett renovieren, sondern nur ein paar neue Highlights setzen? Wir haben kleine Einrichtungstricks für dich. Wie wäre es mit Fliesen streichen oder Deko selber machen?