Einrichtungs-Fauxpas Diese 3 Interior-Fehler lassen dein Wohnzimmer kleiner wirken

Fühlt sich dein Wohnzimmer irgendwie eng und gedrungen an? Vielleicht machst du einen dieser Einrichtungsfehler, die den Raum kleiner wirken lassen. Aber keine Panik: Sie lassen sich leicht beheben!

Das Wohnzimmer spielt in der Regel die Hauptrolle in unserer Wohnung. Dort verbringen wir die meiste Zeit des Tages, wir entspannen uns, zusammen mit lieben Menschen und Haustieren, vielleicht arbeiten und essen wir auch dort. Umso wichtiger ist es, dass wir den Raum optimal nutzen und ihn so gestalten, dass wir uns dort wohlfühlen. Hast du das Gefühl, dass dein Wohnzimmer irgendwie kleiner wirkt, als es eigentlich ist? Dann machst du vielleicht einen oder mehrere dieser Einrichtungsfehler.

3 Interior-Fauxpas, durch die dein Wohnzimmer kleiner wirken kann

1. Farben falsch eingesetzt

Nicht alle Menschen mögen helle, neutrale Farben im Skandi-Stil. Vielleicht gehörst du auch zu den Personen, die intensive, vielleicht sogar dunkle Töne bevorzugen. Das Problem: Grundsätzlich machen dunkle Farben einen Raum kleiner, während helle ihn größer erscheinen lassen.

Das heißt aber nicht, dass du auf intensive Nuancen wie Flaschengrün oder Nachtblau gänzlich verzichten musst. Vielmehr geht es darum, sie richtig einzusetzen. Wenn dir etwa dunkle Farben an den Wänden gefallen, dann entscheide dich am besten für eine oder zwei Akzentwände in diesem Ton – denn alle vier Wände in dunklen Nuancen wirken schnell beengend und lassen den Raum kleiner wirken. Gerade im Wohnzimmer kann das erdrückend wirken.

Zu viele dunkle Farben in einem Raum wirken bedrückend. © Hixel / Adobe Stock

2. Die falschen Möbel

Auch die Wahl der Möbel spielt eine wichtige Rolle dabei, wie groß oder klein das Wohnzimmer wirkt. Sofa, Tisch und Co. sollten nicht zu groß sein – sonst wirkt der Raum schnell überfüllt. Zu klein sollten sie aber auch nicht sein, denn auch dann stimmen die Proportionen nicht.

Falsche Möbel-Proportionen lassen den Raum unausgeglichen wirken. © Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Viele Menschen machen ebenfalls den Fehler, alle Möbel praktisch an den Wänden "kleben" zu lassen. Sie haben vielleicht das Gefühl, den Raum so maximal auszunutzen, tatsächlich fehlt dadurch aber Luftigkeit im Raum. Besser ist es, zumindest einige Möbelstücke – vielleicht den Essplatz oder das Sofa – mit ein wenig Abstand zur Wand zu platzieren. So wirkt das Wohnzimmer größer und offener.

Affiliate Link Impressionen: Sofa von impré, grün Jetzt shoppen 999,99 €

3. Unordnung

Ein weiterer wichtiger Punkt, der leider häufig dazu beiträgt, einen Raum optisch zu verkleinern, ist Unordnung. Gerade im Wohnzimmer sammeln sich oft viele Alltagsgegenstände an – herumliegende Zettel, Bücher, Zeitschriften, Verpackungen, Ladekabel und anderes Zeugs. Ein solches Chaos führt dazu, dass das Zimmer unnötig vollgestopft aussieht. Deshalb solltest du darauf achten, Ordnung zu halten. Arbeite beispielsweise mit Körben oder Boxen, um Dinge zu sammeln, die du regelmäßig brauchst, die aber für Unruhe sorgen, wenn sie auf Tischen oder Kommoden herumliegen.

Herumliegende Zeitschriften sorgen für ein unordentliches Gefühl. © sutichak / Adobe Stock

Auch in Regalen und Co. solltest du darauf achten, nicht zu viel Kleinteiliges als Dekoration zu platzieren. Das sieht ebenfalls schnell unordentlich aus, sorgt so für eine beengte Stimmung im Wohnzimmer und lässt es letztlich kleiner wirken.

Verwendete Quellen: apartmenttherapy.com, myhomebook.de

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.