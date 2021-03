Simpel und schick! Ideen mit Wohlfühl-Garantie

Du brauchst noch Inspiration für schöne Esszimmer-Deko? Wir haben für dich stilvolle Ideen zusammengestellt!

Das Esszimmer ist so viel mehr als ein Platz zum Essen: Es ist Begegnungsstätte und Genussort in einem. Hier kommen wir zusammen, um gemeinsam zu essen, zu quatschen und zu lachen. Dazu brauchen wir zwar keinen durchgestylten Raum wie in einem hippen Restaurant im It-Viertel, doch wir sollten uns richtig wohlfühlen! Und Dekoration leistet einen großen Beitrag zum Ambiente. Von der Wandgestaltung bis zur Beleuchtung findest du hier passende Tipps und Inspirationen.

Wandgestaltung im Esszimmer

Kahle und farblose Wände können schnell ungemütlich und kühl wirken. Natürlich ist die Wandgestaltung auch eine Geschmacksfrage! Gelb macht gute Laune und lässt uns positiv denken und Orange bringt Frische und Lebensfreude in den Raum. Doch nicht jeder kann sich mit solch einer intensiven Farbe anfreunden.

Grün und Blau strahlen Harmonie und Natürlichkeit aus und können beruhigend wirken – eine gute Alternative zu Gelb und Orange. Andere geeignete Farben fürs Esszimmer sind bspw. Sandfarben oder Beige, die bringen Ruhe, Helligkeit und Wärme in den Raum.

Wer absolut nicht mit Farbe an Wänden kann, lässt sie weiß. Das kann kalt wirken, doch mit Accessoires in warmen Farben und/oder ebensolchen Möbeln, z. B. aus Holz, entgegnest du dem gekonnt.

Hier findest du weitere Inspirationen für die Wandgestaltung in der Küche.

Bilder und Wanddeko

Nicht nur Farbe, auch andere Wanddeko-Ideen verwandeln den Essbereich in eine Wohlfühl-Oase. Dazu kannst du eine Bilderwand mit persönlichen Fotos oder mit anderen Werken, wie Postern und Kunstdrucken, einrichten. Gemütlich wird es ebenfalls mit originellen Wandleuchten oder -objekten, wie Schmetterlinge aus Metall, (selbst geknüpftes) Makramee oder Wandteller.

Ein anderer Eyecatcher ist ein großer Spiegel, entweder über dem Esstisch oder über dem Buffet, der das Tageslicht spiegelt und den Raum weiter wirken lässt. Mit einem schicken Rahmen aus gold oder silber, macht er richtig was her!

Eine Kleinigkeit, die aber große Wirkung erzielt: Pflanzen! Stelle dir Grün ins Esszimmer und es wird gleich viel wohnlicher. Das muss keine riesige Monstera sein, auch Sukkulenten oder andere Topfpflanzen schaffen schnell Behaglichkeit.

Esstisch dekorieren

Der Esstisch ist häufig Dreh- und Angelpunkt des Raumes und bedarf daher besonderer Aufmerksamkeit. Für die Tischdeko bietet sich eine saisonale Gestaltung an (wie z. B. zu Ostern, Tischdeko im Herbst oder weihnachtliche Tischdeko). Auch ein bestimmtes Motto zaubert Flair in den Raum, wie wäre es mit einer sommerlich frischen maritimen Tischdeko?

Die folgende Esstisch-Deko funktioniert immer, unabhängig von der Jahreszeit:

Tischläufer

Keramik als Dekoration

Tablett

Mehrere Kerzenständer

Handgefertigte Untersetzer

Elegante Obstschale

Mehrere filigrane Glasvasen

Große Blumenvase in der Mitte des Tisches

Welche Blumen?

Möchtest du deinen Tisch mit schönen Blumen schmücken, kannst du auswählen zwischen einem Strauß, einzelnen Blumen oder den gerade angesagten Trockenblumen. Was bei dir einzieht, hängt natürlich von deinem Geschmack ab! Rosen sind ein Klassiker und sehen immer elegant aus, Hortensien hingegen sind eher üppig und verspielt, Sonnenblumen holen den Sommer auf den Tisch und die Amaryllis kommt zur Winterdeko zum Einsatz.

Vintage- oder Landhaus-Ambiente im Esszimmer

Ideen für Vintage im Esszimmer

Vintage ist ein seit Jahren anhaltender Trend in der Inneneinrichtung. Als Vintage werden Möbelstücke bezeichnet, die zwischen 1920 und 1980 hergestellt wurden. Diese älteren Stücke, die früher als altbacken galten, erfahren heute wieder Anerkennung und Wertschätzung, nicht zuletzt aufgrund ihrer handwerklichen Herstellung und der oftmals hochwertigen Materialien. Dabei stammen nicht alle Möbel aus einem früheren Jahrzehnt, sondern sind neu und auf Vintage getrimmt. So kannst du zum Beispiel einen Used Look mit Shabby Chic selber machen.

Der Begriff Vintage ist also weitgefasst, was bedeutet er für dich? Ein Tisch im Shabby Chic-Look, ein Kacheltisch aus den 1980er oder eine Anrichte aus den 1950er Jahren? Statt das ganze Esszimmer oder die Essecke in der Küche im Vintage-Stil zu gestalten, kannst du auch mit einem besonderen Stück ein Highlight setzen. Ein gut erhaltenes Küchenbuffet, vielleicht in einer neuen Farbe, ist ein echter Hingucker! Aber auch im kleineren, z. B. mit Cocktailsesseln oder einer Spitzentischdecke schaffst du eine schöne Verbindung zwischen altem und neuem Stil.

Ideen für den Landhausstil

Für den Landhausstil sind natürliche Materialien wie Holz, Naturstein, Keramik und Ton maßgeblich. Je nach Richtung fällt der Stil doch unterschiedlich aus, im französischen Look sind filigrane Schnitzereien nicht selten, während der skandinavische minimalistisch daherkommt, der amerikanische wiederum setzt eher auf schwere und dunkle Möbelstücke. Zum Landhausstil gehören auch Leinen und Baumwolle sowie Rattan und Glas. Florale Designs sind ebenfalls nicht wegzudenken! Wie schaffe ich nun meine Esszimmer-Deko im Landhausstil?

Hier findest du ein paar Anregungen:

Baumwoll-Tischdecke

Milchkrug

Schubladen mit Muschelgriffen

Wanduhr in antikweiß

Filigrane Etagere

Holz- oder Polsterstühle

Kerzenständer in Silber

Beleuchtung

Auch nicht zu vernachlässigen ist die Beleuchtung im Esszimmer (genau wie in jedem anderen Raum). Eine Deckenbeleuchtung sorgt für Helligkeit im ganzen Zimmer, für den Esstisch ist eine Hängeleuchte eine schöne ergänzende Option. Dabei sollte dieses Licht hell genug sein, aber nicht blenden (also etwa 60 cm über der Tischplatte hängen)! Gibt es keinen Anschluss direkt überm Esstisch, tut es auch eine stylische Bogenleuchte.

