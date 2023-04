von Janine Dauer Euch fehlt Inspiration, wie ihr aus dem Fensterbrett einen Eyecatcher kreiert? Es soll aber nicht aussehen, wie bei allen anderen auch? Mit unseren acht Ideen könnt ihr ganz leicht eure Fensterbank dekorieren – mit Stil und individuellem Touch.

Ein paar Kakteen, eine ausgeblichene Gießkanne, vielleicht noch ein Ficus dazwischen – so oder so ähnlich sehen viele Fensterbänke aus. Verschenkter Platz! Eine schön dekorierte Fensterbank rundet die Einrichtung in einem Raum erst richtig ab. Wir stellen euch 8 dekorative Ideen vor – und einen Extra-Tipp.

Deko fürs Fensterbrett? Kann ja nicht so schwer sein ...

Deko draufstellen und das war's? Könnt ihr so machen, wirkt aber wahrscheinlicher eher chaotisch als dekoriert. Beherzigt ein paar Basics und im Nu habt ihr ein schicken Sims:

Bezieht den Einrichtungsstil mit ein. Ihr seid im Wohnzimmer eher minimalistisch und mit gedeckten Farben eingerichtet, vielleicht ziert in dem Fall eine auffallende, dennoch mondäne Vase die Fensterbank. Oder ihr steht auf den Vintage-Look, dann können z. B. schöne Deko-Elemente in Shabby Chic-Optik einziehen. Aber: Brüche im Stil sind durchaus möglich und können einen tollen Effekt liefern! Dabei am besten mit Fingerspitzengefühl rangehen. Wählt die passende Deko nach Raumtyp und der Funktion: Kräutertöpfe im Gästezimmer? Möglich – aber vielleicht überleben sie dann nicht lange, wenn ihr mal länger keinen Übernachtungsbesuch habt. Nutzung des Fensters beachten. Ihr müsst mehrfach täglich das Fenster ganz öffnen zum Lüften? Das ständige Abräumen der Deko ist dann einfach nur lästig. In dem Fall nur wenig dekorieren oder Dekoration auf einem Tablett arrangieren, welches sich leicht beiseite räumen lässt.

Fensterbank dekorieren – 8 Ideen für die Gestaltung

1. Blumen-Power

Pflanzen

© Snapvision / Adobe Stock

Wir haben absolut nichts gegen die Klassiker auf dem Fensterbrett – ganz im Gegenteil. Pflanzen und Schnittblumen sorgen für ein frisches Wohlfühlambiente und bringen ein Stück Natur in unser Zuhause. Damit es richtig stimmig wirkt, sollten sie gut ausgewählt und arrangiert werden. Auch eine Gießkanne muss nicht verbannt werden, es gibt sogar sehr stylische Varianten. Ihr könnt auch ganz im Upcycling-Stil beispielsweise eine alte Teekanne zum Bewässerungsgefäß umdeuten. Inspiration für den blumigen Auftritt:

Urban Jungle : Viele verschiedene Pflanzen für den städtischen Dschungel.

: Viele verschiedene Pflanzen für den städtischen Dschungel. Minimalismus : Wenige, dafür schön aussehende Exemplare für den Sims.

: Wenige, dafür schön aussehende Exemplare für den Sims. Schnittblumen : Ein üppiger Strauß oder einzelne Blumen in grazilen Vasen.

: Ein üppiger Strauß oder einzelne Blumen in grazilen Vasen. Trockenblumen : Vor allem einzelne Blümchen kommen in filigranen Flaschen gut zur Geltung. Oder ein Strauß mit Pampasgras in einer großen Vase.

: Vor allem einzelne Blümchen kommen in filigranen Flaschen gut zur Geltung. Oder ein Strauß mit Pampasgras in einer großen Vase. Material Mix: Nicht nur Blumen, sondern eine Mischung aus Pflanzen und anderen Dekoideen (siehe nachfolgende Tipps).

Wenn ihr Zimmerpflanzen aufstellt, beachtet dabei die Standortbedürfnisse. Nicht alle vertragen Schatten oder zu viel Sonne.

Kräutertöpfe

In der Küche sind Kräuter die perfekte Kombination aus dekorativer und praktischer Anordnung. Schnell zur Hand beim Kochen und die restliche Zeit sehen sie gut aus! Ob bunte Töpfe oder Terrakotta-Töpfe bleibt Geschmackssache.

Lesetipp: Ideen zum Blumentöpfe bemalen.

Kranz

Ein Kranz an der Tür oder auf dem Tisch kennen wir. Wie wäre es mit einem schön geschmückten Exemplar auf der Fensterbank? Macht einiges her!

2. Sitzfenster

© Dariusz Jarzabek / Adobe Stock

Bei dieser Idee müssen bauliche Gegebenheiten mitspielen: Wer den Platz hat, kann hier mit einer Tasse Kaffee den Ausblick genießen oder eine gemütliche Leseecke einrichten. Großer Vorteil: an diesem Fleckchen könnt ihr das Tageslicht bis zum letzten Strahl ausnutzen. Gibt es keine Fensternische oder gibt die verbaute Bank kein Sitzfenster her, lässt sich etwas tricksen: Stellt eine Bank vors Fenster, legt Polster, Kissen und Decke drauf. Eine Einschränkung gibt es: Ist eine Heizung unter dem Fenster montiert, sollte diese nicht zugestellt werden, um den Raum richtig heizen zu können.

3. Porzellan, Glas & Co.

Glaselemente

Glasdeko wirkt leicht und nicht erdrückend, kann spielerisch oder elegant sein. Und wenn das Tageslicht auf gläserne Deko trifft, entsteht ein effektvolles Farbenspiel, dessen Anblick garantiert verzaubert. Für Naturfans: Glas lässt sich mit Pflanzen sehr stylisch in einem eigenen Flaschengarten zusammenbringen.

Porzellan

© zinkevych / Adobe Stock

Nicht nur die Teekanne aus Omas altem Geschirr findet auf dem Sims Platz. Stelle dafür schöne Porzellan- oder Keramikstücke wie Tassen oder Teller zusammen (bspw. mit filigranem Blumen- oder Friesenmuster oder Goldrand), am besten im Dreiklang oder verteile große und kleine Stücke auf dem Fensterbrett, sodass ein stimmiges Gesamtbild entsteht.

Figuren

© marychka / Adobe Stock

Statt klassischer Vasen oder Kerzen verleihen Figuren jeglicher Art einen individuellen Look. Diese wählt ihr nach eurem Gusto, zum Beispiel aus Filz, Keramik oder Holz.

4. Buchstabenliebe

Bücher

Gerade in kleinen Zimmern ist Stauraum rar. Umso mehr bietet sicher der Fenstersims als Bücherablage an. Richtet sie stehend aus oder stapelt sie, um obendrauf noch ein Dekoelement zu setzen. Wer mag, positioniert dort seine Coffee Table Books und macht sie kurzerhand zu Windowsill Books – sieht nämlich ebenfalls beeindruckend aus.

Schriftzug

© Africa Studio / Adobe Stock

Schriftzüge in Holzoptik haben schon vor einiger Zeit Einzug in unsere Wohnungen gehalten: Home, Love, Family, Zuhause, Lieblingsplatz, Lebe Liebe Lache, Glück, und und und – sucht aus, was euch anspricht. Mit einer Lightbox hingegen lässt sich das Wording nach Lust und Laune austauschen!

© kyrychukvitaliy / Adobe Stock

5. Persönliche Dekoration

Ahnengalerie

Wie wäre es mit einer kleinen Fotogalerie? Ordnet die Bilder so an, dass jedes einzelne noch zu erkennen ist. Verwendet dazu unterschiedliche Größen bei den Rahmen, so lassen sie sich noch einfacher zusammenstellen.

DIY-Fensterdeko

© MissesJones / Adobe Stock

Mit Kreativität und ein wenig handwerklichem Geschick bastelt ihr schöne Einzelstücke für eure Fensterbank- und Fensterdeko selbst. Als Inspiration schaut mal in unsere Beton-Deko oder in die Artikel zum Basteln mit Naturmaterialien, Basteln mit Treibholz oder Basteln mit Muscheln (z. B. ein schöner Bilderrahmen für die Ahnengalerie?!).

Mitbringsel

Souvenirs oder andere Erinnerungsstücke sind häufig dem Risiko ausgesetzt, in der Schublade zu verschwinden und vergessen zu werden. Viel zu schade! Es gibt ja einen Grund, warum diese Teile einen sentimentalen Wert für uns haben – also sollten sie auch eine besondere Plattform bekommen!

6. Gefäße

Tablett

© okrasiuk / Adobe Stock

Besonders für kleinteilige Deko geeignet: ein Tablett. Hier kommen Windlichter, filigrane Dekoobjekte und Naturmaterialien wie Sand, Moos oder Tannenzapfen zusammen. Auch ein großes Element kann hier schön inszeniert werden.

Vasen

Vasen können mit Blumen gefüllt werden – müssen aber nicht. Auch ohne sind sie ein wunderbares Deko-Objekt. Eine große bauchige Vase wird zum Hingucker auf dem Sims, kleinere im Dreiklang sind nicht minder ein Blickfang.

Schale

Anstelle eines Tabletts macht sich auch eine Schale oder flache Körbe gut als Fensterbank-Deko. Ein Plus dieser Fensterbank-Deko: Muss mal ordentlich durchgelüftet oder gewischt werden, kann die Schale samt Inhalt schnell zur Seite gestellt werden.

7. Licht

Lampen

© Olga Ionina / Adobe Stock

Licht ist und bleibt eines der wichtigsten Elemente bei der Einrichtung! Das trifft auch auf das Dekorieren von Fensterbänken zu. Es ist hier zwar nicht zwingend erforderlich, schafft jedoch schnell Atmosphäre: Im Winter zaubert Licht muckelige Stimmung, im Sommer passt es gut in den Zauber der lauen Abende. Bei Lampen habt ihr die Qual der Wahl:

Stehlampe

Salzkristalllampe

Porzellanlampe

Lichtkugel

Lichterkette

Figur-/Objektlampen (z. B. in Form eines Ankers oder Buches)

Kerzen

Im Winter ein Must-have! Kerzenlicht ist stimmungsvoll und selbst wenn Kerzen nicht brennen, sind sie unglaublich dekorativ. Schlanke gewundene Kerzen wirken sehr edel, Kerzen mit echten Blüten setzen romantische Akzente und mehrfarbige Stücke bringen Farbe ins Haus. Die Kerzen werden unter anderem in Laternen oder in filigranen, als auch in großen Kerzenständern in Szene gesetzt. Bei einer großen Fensterbank kommt ein mehrarmiger Kerzenhalter infrage. Auch auf simplen Glasuntersetzern kommen die meisten Kerzen gut zur Geltung.

Spiegel

© Pixel-Shot / Adobe Stock

Keine direkte Lichtquelle, doch Spiegel reflektieren hervorragend das Tageslicht – im Schlaf- oder Badezimmer können sie außerdem noch als Schminkspiegel genutzt werden.

8. Saisonale Gestaltung auf der Fensterbank

© oksix / Adobe Stock

© elcovalana / Adobe Stock

© New Africa / Adobe Stock

© Nevereski / Adobe Stock

Viele lieben es, zu Weihnachten oder Ostern die saisonale Deko herauszuholen und das Haus zu schmücken. Das Fensterbrett bietet dafür eine hervorragende Plattform.

Frühling : Der Winter ist vorbei nun ziehen frische Sträuße, leichte Kerzen und grazile Keramikdöschen ein.

: Der Winter ist vorbei nun ziehen frische Sträuße, leichte Kerzen und grazile Keramikdöschen ein. Sommer : Gläserne Vasen sehen mondän aus, passen durch ihre Lichtdurchlässigkeit zum leichten Sommer und ein paar Muscheln stimmen auf den jährlichen Sommerurlaub ein.

: Gläserne Vasen sehen mondän aus, passen durch ihre Lichtdurchlässigkeit zum leichten Sommer und ein paar Muscheln stimmen auf den jährlichen Sommerurlaub ein. Herbst : Bevor die kalte Jahreszeit einsetzt, genießen wir nochmal richtig die letzten Sonnenstrahlen und die sich verändernde Natur. Tannenzapfen in einer Holzschale und eine warmweiße Lichterkette stimmen uns auf die kommende Zeit ein.

: Bevor die kalte Jahreszeit einsetzt, genießen wir nochmal richtig die letzten Sonnenstrahlen und die sich verändernde Natur. Tannenzapfen in einer Holzschale und eine warmweiße Lichterkette stimmen uns auf die kommende Zeit ein. Winter : Eine Salzkristallampe verbreitet warmes Licht und ein Reisigkranz mit roten Beeren verleiht der Fensterbank einen sanften Farbtupfer.

: Eine Salzkristallampe verbreitet warmes Licht und ein Reisigkranz mit roten Beeren verleiht der Fensterbank einen sanften Farbtupfer. Ostern : Ostereier-Anhänger an Zweigen, Weidenkätzchen liebevoll arrangiert, feine Porzellan-Hasen oder goldene Ostereier in einer Schale – ein österliches Gedicht auf dem Fensterbrett.

: Ostereier-Anhänger an Zweigen, Weidenkätzchen liebevoll arrangiert, feine Porzellan-Hasen oder goldene Ostereier in einer Schale – ein österliches Gedicht auf dem Fensterbrett. Halloween : Der Klassiker zum Spukfest sind Kürbisse, die sich auch auf der Fensterbank gut machen. Eine Lichterkette macht den Spuk etwas wohnlicher, genauso wie eine Laterne oder dicke Kerzen.

: Der Klassiker zum Spukfest sind Kürbisse, die sich auch auf der Fensterbank gut machen. Eine Lichterkette macht den Spuk etwas wohnlicher, genauso wie eine Laterne oder dicke Kerzen. Weihnachten: Die Geschmäcker bei der Weihnachstdeko gehen bekannterweise stark auseinander. Einige mögen es üppig, andere eher schlicht. Je nach Vorliebe passen goldene, silberne oder rötliche Kerzen zum weihnachtlichen Ambiente, wie auch Zweige mit roten Beeren, Leuchtsterne, Tannenbäume aus Holz oder kleine Stiefelchen aus Porzellan.

Extra-Tipp: Fensterbrett aufpimpen

Manchmal nützt die schönste Dekoration nichts, wenn der Untergrund nicht stimmt. Auch bei Fensterbrettern gibt es unschöne Exemplare. Sucht ihr eine langfristige Lösung, könnt ihr die Fensterbank gegen ein neueres Modell austauschen lassen. Bei einer Mietwohnung sollte das vorab jedoch mit dem Vermieter abgestimmt werden. Oder wie es der YouTube Kanal BastiBaut gemacht hat (siehe Video oben): eine Verkleidung basteln! Eine weitere Alternative ist eine selbstklebende Folie, allerdings gilt hier ebenfalls: Lässt sie sich nicht sicher rückstandslos entfernen, lieber vorher abstimmen! Noch einfacher und garantiert ohne Rückstände ist die Gestaltung mit einem Tuch oder einer Decke.

Ihr seid im Deko-Flow? Dann verpasst nicht unsere Tipps zum Regal dekorieren und Garten dekorieren.