von Janine Dauer Bald steht er bevor, der Abschied: Deine Kollegin wechselt die Stelle und wir wollen ihr zeigen, wie sehr sie fehlen wird. Die besten Sprüche und Geschenkideen.

Ihr habt jahrelang Seite an Seite zusammen gearbeitet, euch über den Chef aufgeregt, die Mittagspause zusammen verbracht – und nun geht die Kollegin (oder der Kollege). Das ist zwar traurig, bedeutet aber für die:den Kolleg:in nicht nur Abschied, sondern auch einen Neuanfang. Häufig ist es der Start in die Rente, ein Jobwechsel oder ein Projektende, manchmal auch ein Auslandsjahr. Was auch immer es ist, ein neuer Lebensabschnitt steht bevor. Um sie oder ihn gebührend zu verabschieden, solltest du ein paar Dinge beachten.

Abschiedsworte: Wann ist eine Abschiedsrede angebracht?

Wie bei vielen Situationen gilt: Es kommt darauf an! Wer lange Jahre im Unternehmen war und jetzt in Ruhestand geht oder die Stelle wechselt, sollte auf jeden Fall eine Wertschätzung in Form einer kleinen Verabschiedung mit Abschiedsrede oder einer offiziellen Abschiedsmail erhalten.

In der Regel sagt die:der Vorgesetzte etwas, die scheidende Kollegin ebenfalls. Wird ein Geschenk von einem Kollegen oder einer Kollegin überreicht, sind hier auch noch ein paar kurze Worte und vielleicht ein Abschiedsspruch angebracht.

Bei der Wortwahl solltest du folgende Punkte bedenken:

Wie nah standet ihr euch ? Die Worte können bei enger Zusammenarbeit auch ein paar Anekdoten aus dem gemeinsamen Arbeitsalltag enthalten.

? Die Worte können bei enger Zusammenarbeit auch ein paar Anekdoten aus dem gemeinsamen Arbeitsalltag enthalten. Geht die Kollegin freiwillig oder nicht? Ist der Arbeitsplatzwechsel nicht freiwillig erfolgt, weil z. B. der Vertrag nicht verlängert werden konnte, sind lustige Sprüche nicht angebracht. Aber, dass du die liebe Kollegin vermissen wirst, wird sie sicherlich gerne hören.

War die Arbeitsatmosphäre nicht sehr angenehm: Versuche positive Worte zu finden und danke für die (gute) Zusammenarbeit. Ein emotionaler Abschied wird sicherlich von keiner Seite erwartet.

Ein emotionaler Abschied wird sicherlich von keiner Seite erwartet. Wenn über die gemeinsame Zeit auf der Arbeit hinaus, immer noch Kontakt gewünscht ist, sage das ruhig! Ein Wiedersehen wird wahrscheinlich auch von der Kollegin oder dem Kollegen gewünscht.

Ein Wiedersehen wird wahrscheinlich auch von der Kollegin oder dem Kollegen gewünscht. Ein simples „Danke“ und gute Wünsche für die Zukunft passen immer.

Abschied: Kollegin mit einem Spruch verabschieden

Auf der Abschiedskarte (so kannst du eine einzigartige Pop up Karte basteln) oder der Abschiedsfeier am letzten Arbeitstag, ist ein kleiner Abschiedsgruß nicht verkehrt, um positiv in Erinnerung zu bleiben. Ist der ausscheidende Kollege ein Freund geworden, dürfen die Worte zum Abschied ruhig freundschaftlich ausfallen.

"Verabschieden bedeutet auch, sich auf die nächste Begegnung zu freuen."

"Abschied nehmen ist nicht das Schlimmste auf der Welt, dass man sich wieder sieht, das zählt."

"Du freust dich nun auf deine wohlverdiente Rente. Wir haben lustige und tolle Momente mit dir erlebt, beneiden dich ein bisschen - und werden dich vermissen."

"Wo so viel sich hoffen lässt, ist der Abschied ja ein Fest."

"Ein Abschied ist auch ein Schritt in ein neues Abenteuer. Wir wünschen viel Glück und Erfolg auf deinem weiteren Weg."

"Auf Wiedersehn, goodbye, lebewohl, zum Abschied alles Gute. Geh deinen Weg voll Zuversicht und mit gutem Mute."

"Abschiedsworte müssen kurz sein wie eine Liebeserklärung.'"

Abschied: Kollegin mit einem Abschiedsgeschenk überraschen

Abschiedssprüche sind eine nette Geste, ein kleines Geschenk unterstützt das Ganze. Am besten sammelst du oder ein Kollege im Kollegium Geld dafür ein. Wir haben Ideen von Instagram und Pinterest gesammelt, und so könnte das Abschiedsgeschenk für die Lieblingskollegin aussehen:

Ob Abschied in den Ruhestand, in die Elternzeit oder in einen neuen Job, ein Wenn-Dann-Buch ist ebenfalls eine lustige und individuelle Geschenkidee, die in Erinnerung bleibt (hier gibt es Wenn-Buch-Ideen). Solche Geschenke lassen sich häufig selber basteln, der persönliche Touch vermittelt nochmal Wertschätzung für den oder die Kolleg:in. Hier findest du noch mehr Tipps für Geschenke zum Selbermachen und Geschenkpapier selber machen.

