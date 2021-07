Reise-Geschenke Darüber freuen sich Weltenbummler

Reise-Geschenke zu finden, ist manchmal ganz schön tricky! Wir haben 45 tolle Ideen, die jeden Reiselustigen begeistern!

Wenn wir anderen etwas schenken wollen, soll das Geschenk sie überraschen, ihnen gefallen und auch noch praktisch sein. Dass das nicht immer so leicht ist, kennt wohl jeder. Besonders herausfordernd wird es, wenn derjenige gerne reist. Was schenkt man bloß einem Weltenbummler, der nie da ist und mit leichtem Gepäck verreist? Wir haben da ein paar Ideen!

Reise-Geschenke zum Geburtstag & Co.

Unsere Geschenkideen sind allerdings nicht nur was für Globetrotter, die die Welt bereisen. Auch für den nächsten Urlaub oder Städtetrip ist etwas Passendes dabei!

Vor der Reise

Reisejunkies benötigen einiges an Geld, um ihre Sehnsucht zu stillen. Daher sind Geldgeschenke wahrscheinlich gerne gesehen und die lassen sich zu jedem Anlass individuell gestalten, ob der zu Beschenkende nun für DIE eine große Traumreise, den gewünschten Wohnwagen oder einen robusten neuen Koffer spart (oder es vor Ort als Taschengeld ausgibt).

Lesetipp: Hier findest du noch mehr Ideen zum Geldgeschenke verpacken.

Das kann jeder Reiselustige noch vor einer Reise gebrauchen:

Geschenke für die Reise

Ob lange am Stück im Camper unterwegs, ein paar Tage in einer Metropole oder Kanu-Woche in Skandinavien, gewisse Basics sollte jeder Reisefreudige dabei haben. Das kannst du ihnen noch zu Geburtstag, Weihnachten & Co. schenken:

Rund ums Packen und Textil

Gadgets und Unterhaltung

(Handy-)Kameraobjektive

Actioncam

Stirnlampe

Reiseadapter

Ebook-Reader

Powerbank

Schnellladegerät

Crumbled Maps (aus Polyethylen und dadurch reiß- und wasserfest)

Reisetagebuch

Kartenspiel oder andere Reisespiele

Präsente fürs Fernweh

Globus (aus Kork, als Tischlampe, als Dekoration)

Weltkarte

Lichterkette

Eigenes Reiseposter entwerfen

Schmuck mit Reisebezug (Weltkugelanhänger, Armband mit Flugzeug-Charm, ...)

Für Weltreisende und Camper

Wer auf Weltreise geht, reist mit so wenig Gepäck wie möglich und auch der Camper wird möglichst effizient gepackt. Solche praktischen Geschenk sind eine gute Idee:

Flexible Wäscheleine

Hängematte

Inlet für den Schlafsack

Solarlaterne

Mini-Lautsprecher

Multifunktionswerkzeug

Coffeemaker

Kabelorganizer

Was Camping-Freunde noch so brauchen, erfährst du in der Packliste fürs Camping.

Kleinigkeiten für den Urlaub

Jeder freut sich über Geschenke, die von Herzen kommen. Das müssen keine riesigen und/oder teuren Präsente sein, Kleinigkeiten kommen genauso gut an:

Schokoladen-Weltreise

Kaffee-Weltreise

Mikrofasertücher zum Abschminken (lässt sich auch selber machen: Kosmetikpads nähen)

Multifunktionstuch

Hörbuch

Geschenkkorb mit Sonnencreme Apres Lotion