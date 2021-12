Ausgefallene Weihnachtsgeschenke für Männer finden

Weihnachtsgeschenke für Männer, die schon alles haben - für jedes Alter und jeden Geldbeutel. Und alles ganz praktisch zu bestellen.

Alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür und wir fragen uns: Was sollen wir unseren Liebsten schenken? Worüber freut sich mein Partner? Was soll ich Papa schenken? Womit kann ich meinem Sohn eine Freude machen? Wir geben zu: Es ist nicht immer so ganz einfach die richtigen Weihnachtsgeschenke für Männer zu finden. Gleiches gilt übrigens für Geburtstagsgeschenke.

Es kann ein Vorteil sein, wenn man den Mann gut kennt, den man beschenken möchte. Auf der anderen Seite kann genau das die Herausforderung sein. Weil er schon alles hat, weil er sich nichts wünscht, weil einem beim besten Willen nichts mehr einfallen möchte. Aber keine Panik: Ihr werdet schon ein passendes Geschenk finden - und hier sind ein paar Tipps, die euch bei der Suche nach einem Männergeschenk helfen:

Originelle Weihnachtsgeschenke für Männer finden: So geht's!

Worüber spricht er in letzter Zeit häufiger? Versucht er vielleicht, einen kleinen Hinweis zu geben, was er sich wünscht? Oder spricht er sogar offen an, über welches Präsent er sich unterm Weihnachtsbaum freuen würde? Was auf jeden Fall bei der Suche nach einem passenden Geschenk hilft, ist vor allem eine Sache: zuhören. Wer aufmerksam ist, findet kleine Hinweise auf ein mögliches Geschenk. Kinder sagen ganz geradeheraus, was sie vom Weihnachtsmann erwarten. Wer also kein großer Fan von Überraschungen ist, spricht das Thema Weihnachtsgeschenke frühzeitig an. So ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Es geht nicht gerade um ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk für den Liebsten? Dann tut euch mit anderen zusammen!

Es wird ein Geschenk für den Vater gesucht? Dann redet mit eurer Mutter und den Geschwistern.

Auf der Suche nach einem Geschenk für den Sohn? Da können sicherlich die Geschwister helfen oder die Freundin oder Frau - oder vielleicht sogar die Enkelkinder.

Oft kommt man im Gespräch mit unterschiedlichen Leuten, die den Mann vielleicht sogar besser kennen, auf lustige und ausgefallene Geschenkideen, auf die man alleine nie gekommen wäre.

Darüber hinaus ist es immer gut zu wissen, mit welchen Aktivitäten er seine Freizeit verbringt und was er für Interessen hat. Das gibt Ausschluss darauf, was ein gutes Geschenk sein könnte. Interessiert er sich für Autos? Dann wäre ein Nachmittag voll Motorpower vielleicht etwas für ihn. Wir denken dabei an eine Testfahrt mit einem Rennauto oder einem anderen sportlichen Flitzer. Es geht für ihn nichts über einen tollen Grillabend? Dann ist vielleicht ein professioneller Grillkoffer oder ein Grillbrandeisen etwas für den Grillmeister. Technikaffine Männer freuen sich bestimmt über Gadgets jeder Art.

Personalisierbare Weihnachtsgeschenke für Männer

Das Geschenk soll einzigartig und ausgefallen sein, aber doch irgendwie lustig und persönlich? Gar nicht so einfach! Personalisierbare Weihnachtsgeschenke sind auch bei Frauen beliebt, die auf der Suche nach einem Männergeschenk sind, das schön ist und zeigt, wie viel einem dieser Mensch bedeutet. Wenn er - ganz klassisch - Bier oder Whisky mag, ist ein Bierglas (graviert, natürlich!) oder eine personalisierte Whiskykaraffe vielleicht eine tolle Geschenkidee. Ein Geschenkset bestehend aus einem gravierten Weizenglas und einem ganz besonderen Bier, das es nicht überall zu kaufen gibt, könnte auch ein ansprechendes Männergeschenk sein. Viele Anbieter bieten eine Gravur mit Wunschnamen an. Wichtig zu wissen: Personalisierte Geschenke lassen sich bei Nichtgefallen allerdings schwerer umtauschen oder zurückgeben.

Ein personalisierbares Weihnachtsgeschenk ist eine schöne Idee, die auch relativ günstig ist, aber man sollte sicher sein, dass man richtig liegt, denn nicht jeder Mann steht automatisch auf Biergeschenke. Und wenn ihr euch am Ende gar nicht entscheiden könnt oder immer noch keine Ideen habt: Über Gutscheine oder Geldgeschenke hat sich am Schluss noch jeder gefreut. Und fürs nächste Jahr wird dann gleich ein Merkzettel angelegt. Denn der nächste Geburtstag steht ja auch schon wieder vor der Tür.

