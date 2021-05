Hat alles, braucht nichts, will nichts – wie finde ich Geschenke für Väter, die sich nichts wünschen? Wir verraten dir tolle Geschenkideen.

Du hast immer 1000 Wünsche, aber für deinen Vater findest du selten ein personalisiertes Geschenk? Vor allem, wenn sich unser Vater nie etwas wünscht, fällt das Schenken oft schwer.

Ob Socken, Krawatten oder Unterwäsche – oft behelfen wir uns mit Verlegenheitskäufen. Das muss nicht sein! Mit der richtigen Vorbereitung findest du originelle Geschenkideen für Männer!

Geschenke für Väter, die sich nichts wünschen: Besondere Anlässe für eine Geschenkidee!

Vatertag

Geburtstag

Weihnachten

Hochzeitstag

Ostern

Beförderung

Anlässe zum Schenken gibt es einige – vor allem Geburtstagsgeschenke und Weihnachtsgeschenke sind absolute Klassiker. Mit deinem Budget kannst du dich einfach am Anlass orientieren.

Zum Vatertag reicht vielleicht eine Tafel Lieblingsschokolade und ein Bier... Während es an einem runden Geburtstag auch gerne etwas mehr sein darf!

Affiliate Link Amazon-Geschenkkarte in Geschenkbox, wählbarer Geschenkbetrag Jetzt shoppen 30,00 €

Geschenke für Väter, die sich nichts wünschen: Gadgets begeistern immer!

Männer lieben praktische Geschenke! Im Idealfall lässt sich das Geschenkset sofort verwenden. Nicht erst seit James Bond wissen wir, dass technische Gadgets als Geschenk überzeugen.

Um mit Geschenken ins Schwarze zu treffen, mach dich mit den Interessen deines Vaters bestens vertraut ...

Geschenke für Väter, die sich nichts wünschen: Studiere seine Interessen!

Kaum jemand kennt deinen Vater so gut wie du. Nimm dir am besten ein paar Minuten Zeit und schreibe alle seine Hobbys und Interessen auf. Überlege genau, über welche Dinge sich dein Vater in den letzten Jahren gefreut hat.

Der Ausflug an den See oder das rote Modellauto – welche Art von Geschenken schätzt dein Vater am meisten? Folgende Kriterien helfen dir, personalisierte Geschenkideen zu entwickeln:

Hobbys

Interessen

Alter

Lebenssituation

Persönlichkeit

Umfeld

Das Umfeld deines Vaters kann eine wichtige Rolle bei der Themenfindung einnehmen. Frag doch mal seine Freunde oder Arbeitskollegen nach Ideen. Vielleicht wollt ihr euch auch zusammen um ein tolles Geschenk kümmern?

Wenn ihr alle zusammenlegt, hast du auch beim Budget ganz andere Möglichkeiten! Zusätzlich kannst du Männer aus deinem Umfeld nach ihrer Meinung fragen.

Geschenke für Väter, die sich nichts wünschen: So hast du immer eine tolle Geschenkidee!

Wunschzettel anlegen: Mach es dir zur Angewohnheit, das ganze Jahr über jede spannende Geschenkidee sofort aufzuschreiben. Ab und an stößt du zufällig beim Bummeln auf eine originelle Geschenkidee. Ein anderes Mal schnappst du etwas auf, was dein Papa gut findet. Ab sofort sprudelst du nur so vor Geschenkideen!

Mach es dir zur Angewohnheit, das ganze Jahr über jede spannende Geschenkidee sofort aufzuschreiben. Ab und an stößt du zufällig beim Bummeln auf eine originelle Geschenkidee. Ein anderes Mal schnappst du etwas auf, was dein Papa gut findet. Ab sofort sprudelst du nur so vor Geschenkideen! Regelmäßig schenken: Wie wäre es, wenn du ab jetzt deinem Vater alle paar Wochen eine kleine Aufmerksamkeit machst? Das muss nichts Großes sein. Du kannst auch tolle Geschenke selber machen.

Mit diesen zwei Tipps bekommst du ein besseres Gefühl, was deinem Papa gefällt. Gleichzeitig machst du dir auch weniger Druck, am Geburtstag, zu Weihnachten, Ostern oder an Vatertag mit einer Geschenkidee zu überzeugen.

Geschenke für Väter, die sich nichts wünschen: Schenke deine Zeit!

Du hast den besten Papa der Welt? Natürlich kannst du ihm das mit einer personalisierten Gravur beweisen. Ob Tassen, Medaillen oder eine Fotocollage – sei kreativ!

Noch besser kannst du deine Wertschätzung jedoch zeigen, indem du das Wichtigste schenkst, was du hast – deine Zeit! Zum Beispiel in einer Box mit selbst gebastelten Gutscheinen.

Affiliate Link Herren T-Shirt "So sieht der beste Papa der Welt aus", verschiedene Aufschriften und Größen Jetzt shoppen 19,90 €

Gerade an Weihnachten geht es leider oft nur noch um Kommerz! Frag dich: Warum feiern wir Weihnachten? Schenke deinem Papa einen gemeinsamen Ausflug. So schaffst du Erinnerungen, die niemals vergehen!

Zum Thema Zeit schenken gibt es viele spannende Ideen. Als ersten Anschub geben wir dir schon mal 6 praktische Vorschläge:

Dunkellichtrestaurant

Krimi-Dinner

Rennauto fahren

Konzert besuchen

Kinokarten

ein genussvoller Abend mit Whisky

Affiliate Link Amazon: Whisky-Glas mit Gravur Kompass, Namen und Datum Jetzt shoppen 24,99 €

Dein Papa ist jetzt versorgt und du fragst dich: Was schenke ich dem Rest meiner Familie? Ob Geschenke für den Bruder, Geschenke für Oma, Geburtstagsgeschenke für Kinder oder Weihnachtsgeschenke für Frauen: Bei uns findest du für jede Gelegenheit das passende Geschenk!

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.