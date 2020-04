Muttertagsgeschenk – das sind die schönsten Ideen!

Das perfekte Geschenk für Mutti

Mama ist die Beste! Spätestens zum Muttertag fällt den meisten Kindern ein, dass sie ihrer Mutter eine Freude bereiten wollen. Auch wenn es sich viele Mütter sicherlich nicht eingestehen wollen: Am Mama-Tag erwarten die meisten eine kleine Aufmerksamkeit von ihren Kindern. Aber womit überrascht man seine Mutter am besten? Was ist das perfekte Muttertagsgeschenk?

Muttertagsgeschenke: Das sind die Klassiker

Sind Ostergeschenke passende Muttertagsgeschenke? Ja, denn wenig überraschend gehören Blumen und Pralinen auch zu den beliebtesten Geschenken. Und wenn wir ganz ehrlich sind: Vor allem mit Blumen macht man nichts falsch. Ein bunter Strauß fordert wenig Kreativität, macht Mama glücklich – und man bekommt ihn an jeder Ecke (übrigens macht sich auch eine hübsche Vase dazu gut!)

Blumen - aber eine ganz bestimmte Sorte, bitte

Blumen sind besonders praktisch für all diejenigen, die mal wieder vergessen haben, wann der Tag der Tage eigentlich gefeiert wird (kleiner Tipp: Es ist immer der zweite Sonntag im Mai) und noch auf den letzten Drücker Muttertagsgeschenke suchen, damit sie nicht mit leeren Händen vor Mutters Tür stehen. Wer die Lieblingssorte der Mutter kennt, kann gar nichts falsch machen.

Schokolade macht Mama glücklich

Neben Blumen gehört Schokolade in allen Varianten ebenfalls zu den Tops der Muttertagsgeschenke. Wichtig: Bei Schokolade und anderen Naschereien sollte man sich sehr sicher sein, was der Frau Mama schmeckt – und dann kannst du auch Schokolade selber machen. Individuell und mit Herz ❤️. Ansonsten ist es am Ende eine Aufmerksamkeit, die zwar nett gemeint ist, die aber sehr wahrscheinlich in der Schublade landet.

Muttertagsgeschenk: Worüber freut sich Mama?

Von Blumen und Pralinen mal abgesehen – über welches Geschenk freut sich Mama eigentlich wirklich? Die wohl einfachste Antwort auf diese Frage lautet: über ein Geschenkset aus Aufmerksamkeit und Zeit.

Stattet eurer Mutter einen Besuch ab

Ihr habt eure Mutter oder eure Eltern schon länger nicht mehr besucht? Dann fahrt vorbei, bringt einen (selbstgebackenen) Kuchen (hier gibt es Rezepte für den Muttertagskuchen) mit und nehmt euch einfach etwas Zeit. Gerade über den Besuch ihrer erwachsenen Kinder freuen sich Mamas besonders, vor allem, wenn man sich eher selten sieht. Vielleicht plant ihr auch einen gemeinsamen Besuch bei der Oma? Diese Zuwendungen sind die besten Muttertagsgeschenke überhaupt!

Schickt eine Karte zu Muttertag

Wer zu weit weg wohnt, sollte rechtzeitig vorher eine Muttertagskarte verschicken. Eine personalisierte, kleine Geste, die zeigt: Ich habe dich (und diesen Tag) nicht vergessen, denn du bist mir wichtig. Wer Zeit hat, ruft zusätzlich an. Auch Papas freuen sich übrigens an Vatertag über ein bisschen Zuwendung.

Weitere Ideen für ein Muttertagsgeschenk

Schenkt Zeit zu zweit

Auch eine schöne Geschenkidee: Packt Mama ins Auto und fahrt mit ihr in ein nettes Café oder Restaurant. Für Mutter-Tochter-Duos eignet sich das Wochenende auch für einen entspannten Wellness-Ausflug oder ein Kurzurlaub mit einer Übernachtung in einem Hotel, für den sonst vielleicht kaum Zeit ist. Andere Idee: ein Fotoshooting mit Mama organisieren – denn so ein gemeinsames Foto bleibt für immer bestehen – das perfekte, personalisierte Muttertagsgeschenk also!

Personalisierte Geschenkideen

Besonders cool ist es, wenn man das Foto anschließend zu einer Tasse, einem Kissen, einer Handyhülle, einem Windlicht oder einem Glasfoto, eventuell noch mit Gravur, verarbeiten lässt. Gravierte Geschenke fertigt zum Beispiel die Firma Personello an. Aber natürlich macht sich das Foto auch einfach in der Vitrine gut. By the way: Etwas Personalisierbares ist eigentlich IMMER eine gute Idee. Egal zu welchem Anlass!

Muttertagsgeschenke zum Essen

Und hier noch ein paar kulinarische Muttertagsgeschenke: Unsere Rezepte zum Muttertag eignen sich, um eurer Mutter entweder ein leckeres Frühstück mit Pancakes und Co. zu zaubern oder das richtige Gebäck für den Kaffeetisch in einem hübschen Keksglas mitzubringen – inklusive Kuchen in Herzform.

Andere Genuss-Highlights können etwa feiner Tee – am besten in besonderen oder auch außergewöhnlichen Sorten – sein, oder Präsente aus dem Feinkost-Laden (z.B. delikate Wurstwaren mit einem passenden Glasschneidebrett dazu).

Und bevor die Väter nun nervös werden - sie gehen am Vatertag nicht leer aus: Natürlich machen wir uns nicht nur über Muttertagsgeschenke Gedanken – wir grübeln auch schon über Vatertagsgeschenke nach!

Selbermachen: DIY-Geschenkideen für Mutti

Persönliche DIY-Geschenke überraschen die Mütter besonders an ihrem Ehrentag. Gestaltet ein persönliches Geschenk ganz nach eurem Können. Ob eine selbstgemachte Verpackung, wie zum Beispiel eine Geschenkdose mit verschieden Sorten von selbstgemachtem Gebäck, selbstgemachtes Badesalz für etwas Entspannung oder einfach liebevolle Muttertagsgedichte auf einer selbgebastelten Karte. Personalisierbare, selbstgemachte Geschenke bringen nicht nur Spaß, sondern bereiten auch Freude bei der beschenkten Person.

Nicht nur zum Muttertag: Mutti zu JEDER Gelegenheit glücklich machen

Welches Präsent für welchen Anlass?

Geburtstag : Hier darf es gern ein etwas größeres Geschenk sein, für das ihr auch gern mit Papa, euren Geschwistern und anderen Verwandten zusammenlegen könnt. Erfüllt eurer Mama einen Herzenswunsch oder aber sucht nach Ideen, die mit ihren Interessen zu tun haben – es ist schließlich ihr Geburtstag.

: Hier darf es gern ein etwas größeres Geschenk sein, für das ihr auch gern mit Papa, euren Geschwistern und anderen Verwandten zusammenlegen könnt. Erfüllt eurer Mama einen Herzenswunsch oder aber sucht nach Ideen, die mit ihren Interessen zu tun haben – es ist schließlich ihr Geburtstag. Weihnachten: Kleinere Geschenke sind hier das Richtige, und zwar am besten mit persönlicher Note. Wenn ihr kreativ seid und etwa Scrapbooking, Nähen, Stricken und Co. zu euren Hobbys zählen, fällt euch das sicher leicht. Wenn nicht, sind auch personalisierbare Weihnachtsgeschenke, z.B. ein Schieferherz mit Spruch, eine gute Wahl. Generell ist eine liebevolle Botschaft bei Geschenken und die Tatsache, dass sie etwas Personalisierbares sind, wichtiger als ihr Preis.

Unser Rat: Dass ihr eurer Mama zuhört, dürfte selbstverständlich sein. Haltet dennoch ab sofort Augen und Ohren verstärkt offen – und macht euch zeitnah eine Notiz, wenn euch dabei noch eine ausgefallene Geschenkidee kommt.

Ein paar Tipps: Geschenkideen für Mama aus verschiedenen Kategorien

Die Interessen von Mama zu kennen, ist bereits die halbe Miete. Vor dem Kauf der Geschenke solltet ihr euch die Frage stellen: Welche Hobbys hat sie, sowohl Indoor als auch Outdoor? Etwas Inspiration gefällig? Hier sind ein paar Anregungen:

Basteln und Handarbeiten: Zubehör für Bastelarbeiten wie hübsche Stempel oder aber seltene Stoffe und Wolle

Zubehör für Bastelarbeiten wie hübsche Stempel oder aber seltene Stoffe und Pflanzen und Garten: Utensilien für die Gartenarbeit oder fertige Sets zum Züchten von Küchenkräutern

Utensilien für die Gartenarbeit oder Sport: Geräte und Hilfsmittel für das Heimtraining, sportliche Funktionskleidung

Geräte und Ausgehen und Unternehmungen: Karten für eine Veranstaltung oder ein Gutschein für ein Dinner im Lieblingsrestaurant oder einen besonderen Kochkurs

