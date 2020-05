Muttertags-Geschenk gesucht? Hier wirst du sicher fündig!

Wenigstens in Gedanken können wir uns ja noch in den Urlaub an den Strand träumen – und der Roman „Ostseeträume“ hilft uns dabei. In dem Buch sucht die alleinerziehende Witwe Constanze auf Rügen nach einer neuen großen Liebe – und verliert ihr Herz nicht nur an die schöne Insel. Ideal für jede Mama, die von Liebesromanen nicht genug kriegen kann und eine Schwäche für unsere traumhaften Ostsee-Strände hat.

Erhältlich für rund 11 Euro.