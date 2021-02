13 Ideen, die ihr Herz höher schlagen lassen

Ihr habt noch kein Valentinstagsgeschenk für die Freundin? Hier werdet ihr garantiert fündig.

Am 14. Februar ist endlich wieder Valentinstag. Wird er, klar, von vielen Pärchen gehypt, meiden ihn verständlicherweise besonders die Singles, aber auch einige Pärchen total. Jedes Jahr wird aufs Neue ein Riesentumult um Valentinstag gemacht. Sehr zur Freude des Einzel- und Onlinehandels – und zum Leiden der Singles. Die Dinge, die einem an dem Tag vor allem auffallen, sind leicht zu merken. Denn beinahe überall an der Straße werden überteuerte, rote Rosen angeboten. Soweit das Auge reicht, springen einem Produkte mit Herzen entgegen. Es gibt aber auch tollen Schmuck im Angebot und viele andere schöne Geschenke, die an Valentinstag besonders gut ankommen.

Kleiner Tipp: Sie sind jetzt aber auch nicht so spezifisch, sodass ihr sie auch super zum Geburtstag oder Jahrestag verschenken könnt.

Liebe verspürt man an Valentinstag an jeder Ecke – und so wartet vor allem die Freundin auf ein kleines Valentinstagsgeschenk zum Zeichen der Liebe. Keinen Grund zur Sorge haben die nicht Vergebenen unter uns, denn zum Glück kann auch an Valentinstag jeder immer noch selbst entscheiden, ob und was er kauft. Vergeben hin oder her!

Damit ihr euch nun nicht ewig den Kopf über eine nette Geschenkidee zerbrechen müsst, haben wir euch nachfolgend schöne Valentinstagsgeschenke für die Freundin zusammengestellt. Denn Frauen lieben kleine Aufmerksamkeiten, besonders, wenn sie von Herzen kommen.

Geschenkidee Nr. 1: Kuscheldecke

Eure Freundin hat es immer gern kuschelig warm? Mit dieser Kuscheldecke mit Ärmeln erfüllt ihr ihr mit Sicherheit einen großen Traum. Ob allein oder zu zweit, mit diesem Geschenk wird sie die Abende auf der Couch noch mehr zelebrieren.

Geschenkidee Nr. 2: Bade- und Dusch-Set

Kuschelig warm geht es auch direkt mit der zweiten Geschenkidee weiter. Das Bade- und Dusch-Set von Brubaker ist besonders beliebt. Verständlich, schließlich enthält das 11-teilige Set so ziemlich alles, was, das Frauenherz höher schlagen lässt: vom Duschgel über Schaumbad, Body-Spray, Bodylotion, Badesalz, Badebomben und Badeschwamm bis hin zu einem dekorativen Badezubehör.

Wem das zu viel ist und wer lieber badet, für den könnten diese Bio-Badepralinen als das richtige Valentinstagsgeschenk für die Freundin in Frage kommen.

Geschenkidee Nr. 3: Bio-Tee-Set

Wer Tee mag, wird den Tee von Pukka lieben. Es ist das wohl schönste Valentinstagsgeschenk für die Freundin, wenn bei ihr kein Tag vergeht, an dem sie nicht mindestens eine Tasse Tee trinkt. Mit diesem Bio-Tee-Set schenkt ihr ihr die beste Begleitung für den Tag (natürlich neben euch).

Geschenkidee Nr. 4: Das 6-Minuten-Tagebuch

Ihr sucht nach einem Valentinstagsgeschenk für die Freundin, was sie täglich so richtig glücklich machen soll? Mit dem 6-Minuten-Tagebuch lernt sie besser auf sich selbst zu achten, gelassener zu sein und mit Leichtigkeit große Ziele zu erreichen. Und das alles in nur sechs Minuten pro Tag, die sie in das Tagebuch investiert.

Geschenkidee Nr. 5: Yogamatte

Apropos Achtsamkeit. Derzeit machen gefühlt alle Yoga. Verständlich, denn Yoga bringt dem Körper so viel. Das Dehnen und Stretchen einzelner Körperteile entspannt die Muskeln. Mit den Übungen steigert ihr eure Energie und verbessert euer Gleichgewicht. Zeitgleich seid ihr im Einklang mit eurem Körper und eurem Geist. Unsere Empfehlung als Valentinstagsgeschenk für die Freundin ist deshalb diese Yogamatte, als Anfang für mehr Me-Time.

Geschenkidee Nr. 6: Kette

Schmuckstücke verleihen Emotionen und Ausdruck, deshalb sollten sie an Valentinstag auf keinen Fall fehlen. Wie wäre es mit dieser Kette als Valentinstagsgeschenk für die Freundin? Sie ist elegant, hochwertig und keineswegs zu kitschig. Herzen sind beliebte Kettenanhänger und nicht nur an Valentinstag eine gute Wahl. Auch eine Kette mit zwei ineinander hängenden Kreisen, die unter anderem als Zeichen für Verbundenheit und eine Einheit stehen, wird gern an die Freundin verschenkt.

Geschenkidee Nr. 7: Armband

Für eure Freundin geht nichts über Schmuck? Sie trägt täglich Schmuck und ärgert sich, wenn sie es doch einmal vergisst? Ketten, Ohrringe und Ringe besitzt sie genug, aber Armbänder sind in ihrem Schmuckkästchen Mangelware? Dieses Armband lässt garantiert ihr Herz an Valentinstag höher schlagen. Es ist schick, dezent und kommt von Liebe.

Geschenkidee Nr. 8: Ring

Schmuck habt ihr eurer Freundin schon viel geschenkt, aber ein Ring war nie dabei. Wenn es ein Ring sein sollte, dann erst, wenn ihr um ihre Hand anhaltet. Vielleicht würde sie sich an Valentinstag ja nichts anderes wünschen und ihr fühlt euch ebenfalls bereit dazu? Dann wagt doch einfach diesen großen und mutigen Schritt und besiegelt damit eure Liebe. Eine schöne Auswahl an Verlobungsringen findet ihr hier.

Definitiv ein besonderes Valentinstagsgeschenk für die Freundin!

Geschenkidee Nr. 9: Erlebnis-Box

Gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen schweißen ein Paar unheimlich stark zusammen. Aktivitäten sind aber auch wichtig, um mal dem Alltag zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen. Diese Erlebnis-Box ermöglicht euch genau das. Ein Valentinstagsgeschenk für die Freundin, das besonders für einzigartige Augenblicke mit Wow-Faktor sorgt.

Geschenkidee Nr. 10: Gemeinsam verreisen

Für alle die, die gern verreisen, hätten wir schon mal eine schöne Idee, wenn Reisen wieder erlaubt und sicher sind. Der Gutschein beinhaltet eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück für zwei Personen und ist in über 110 Hotels in neun europäischen Ländern einlösbar. Er ist drei Jahre gültig und umtauschbar. Verwendet ihr ihn als Valentinstagsgeschenk für die Freundin, sorgt ihr gleichzeitig für Hoffnung und Reiselust.

Geschenkidee Nr. 11: Moscow Mule Becher

Und wer Cocktails, wie Moscow Mule und Mojito, Zuhause genauso liebt wie im Urlaub, der freut sich über diese Moscow Mule Becher, denn darin schmecken sie wie Urlaub. Aber auch Bier und alkoholfreie Getränke wie Limonade, Saft und Milch lassen sich besonders gut in diesen Bechern servieren.

Das Beste: Die Kupferbecher sehen nicht nur total stylisch aus, das Material leitet auch noch Kälte, so werden eure Getränke kalt gehalten. Ein schönes Valentinstagsgeschenk für die Freundin!

Geschenkidee Nr. 12: Avocadobaum

Eure Freundin liebt Pflanzen? Avocados sind immer bei ihr im Haushalt zu finden? Perfekt, dann habt ihr jetzt das beste Valentinstagsgeschenk für die Freundin gefunden: AvoSeedo. Die Anleitung zum DIY-Züchten ist kinderleicht und schnell erledigt. So könnt ihr jederzeit der Avocado beim Keimen und Wachsen zusehen. Ihr werdet merken, das Warten wird sich lohnen.

Geschenkidee Nr. 13.: Meet The World

Wenn ihr auf der Suche nach einer Geschenkidee für etwas Qualitytime seid, könnte ein Gutschein für "Meet The World" (drei Jahre gültig) eine schöne Idee sein. Die Touren reichen dabei thematisch von Krimirätseln über Outdoor-Escape-Games bis hin zu Kameratouren. Das Beste: Wer bis zum Valentinstag bestellt, erhält 20 Prozent Rabatt.