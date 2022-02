Am 14. Februar ist es wieder soweit: Valentinstag – der Tag der Liebenden. Gerne beschenken wir unsere*n Liebste*n mit Blumen oder Pralinen … für alle, die es aber gern noch ein bisschen persönlicher mögen, haben wir hier kreative Ideen parat, wie du Valentinstagsgeschenke selber machen kannst.

Gutschein für einen gemeinsamen Spa-Tag zu Hause

Hektik und Stress des Alltags lassen uns schnell mal vergessen, dass genug Zeit für Entspannung da sein sollte. Warum also nicht den Valentinstag für einen gemeinsamen Wellness-Abend nutzen?! Am besten triffst du im Vorhinein ein paar kleine Vorbereitungen:

© WiPhotoHunter / Shutterstock

Kleine selbst gemachte Geschenke läuten den Spa-Tag ein: Hier findest du die Anleitung für Badekugeln selber machen, Badezusatz selber machen, Badesalz selber machen und Badeöl selber machen.

läuten den Spa-Tag ein: Hier findest du die Anleitung für Badekugeln selber machen, Badezusatz selber machen, Badesalz selber machen und Badeöl selber machen. Schaumbad: Gemeinsam in der Badewanne entspannen, lässt den Alltag garantiert vergessen! Sorge dabei für die richtige Stimmung mit Wellness-Musik, Kerzenschein und duftenden Badezusätzen .

Gemeinsam in der Badewanne entspannen, lässt den Alltag garantiert vergessen! Sorge dabei für die richtige Stimmung mit . Anschließend noch eine sinnliche Massage … und ihr fallt tiefenentspannt ins Bett: Massageöl selber machen.

Ganz wichtig: Handys in der Zeit auf lautlos stellen!

Liebe geht bekanntlich durch den Magen … aber zum Valentinstag darf es gern mal etwas Besonderes sein! Wie wäre es also mit einem …

Frühstück im Bett: Der kulinarische Start in den Tag startet am besten mit Pancakes, Rührei, frischen Brötchen und natürlich frisch gebrühtem Kaffee. Mit diesen morgendlichen Schlemmereien geht der Tag garantiert gut los …

Der kulinarische Start in den Tag startet am besten mit Pancakes, Rührei, frischen Brötchen und natürlich frisch gebrühtem Kaffee. Mit diesen morgendlichen Schlemmereien geht der Tag garantiert gut los … Picknick im Indoor-Zelt: Im Februar fällt das Picknick im Freien wohl leider aus … Das muss aber nicht heißen, dass wir gänzlich auf ein Picknick verzichten müssen! Schaffe eine einzigartige Atmosphäre zum Beispiel mit einem Indoor-Zelt Lichterketten Windlichtern

Im Februar fällt das Picknick im Freien wohl leider aus … Das muss aber nicht heißen, dass wir gänzlich auf ein Picknick verzichten müssen! Schaffe eine einzigartige Atmosphäre zum Beispiel mit einem Thematischen Dinner: Erforscht einen Abend die geschmackliche Vielfalt, die die italienische Küche zu bieten hat. Oder lasst euch kulinarisch von den Franzosen verführen: Die französische Küche bietet die feinsten Klassiker von Quiche Lorraine bis Coq au Vin. Euer gemeinsames Lieblingsland ist Spanien? Dann hätten wir hier Rezepte für Tapas, die euch ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis bescheren!

© Halfpoint / Shutterstock

Der Valentinstag ist mit Sicherheit ein schöner Tag, um die gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen. Dieses Valentinstagsgeschenk erfordert allerdings ein wenig Vorbereitung: Suche alte Fotos von gemeinsamen Reisen, Konzerten, Ausflügen oder Abenden aus, drucke sie aus und klebe sie in ein Album. Die Überraschung funktioniert natürlich auch mit einem digital gestalteten Fotoalbum. Hauptsache, dein*e Liebste*r kann das Album anschließend mit Spannung durchblättern … denn wie oft hält man heutzutage tatsächlich mal Fotos in der Hand, statt sie immer nur im Handy durchzuscrollen?!

Warum ich dich liebe … Sag es mit Worten

"Ich liebe Dich!" … oft sagen wir es viel zu selten! Wenn wir uns aber einmal bewusst machen, was wir an der anderen Person so lieben, so dürfte die Liste viele einzigartige Besonderheiten hervorbringen, die deine*r Partner*in beim Lesen sicher ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird.

Schreibe all die Dinge auf Papier auf, die deine*n Partner*in so besonders machen, falte die Zettel zusammen und stecke sie in ein Glas. Je nachdem, wie voll das Glas ist, kann dein*e Partner*in in den nächsten Wochen/Monaten oder gar im nächsten Jahr immer wieder einen Zettel mit einer kleinen Liebesbotschaft entfalten.

Wer bekommt nicht gern Post … und dann noch direkt einen ganzen Stapel! Dieses DIY erfordert auch wieder etwas Vorbereitung: Befülle deine*r Liebsten ein paar Briefe, die bei besonderen Situationen geöffnet werden dürfen. Auf das Brief-Cover schreibst du dann:

Öffne mich, wenn du …

lachen möchtest

gestresst bist

Langeweile hast

wütend bist

mich vermisst

Geburtstag hast

dich einsam fühlst

nicht schlafen kannst

einen Energieschub brauchst

glücklich bist

Wie und mit was du diese Briefe füllst, kannst du ganz individuell abstimmen – denn nur du kennst die Person und weißt, was sie in dem Moment am besten gebrauchen könnte!

Zum Befüllen eignen sich beispielsweise:

Erinnerungsfotos

Zitate/Sprüche/Gedichte

Kleine Zeichnungen/Collagen

Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen, wie z. B. Kino-Abend, Massage, Wanderung, Candle-Light-Dinner

Kleine Naschereien

CD mit Playlist der Lieblingssong

Lieblingsrezept und dem Versprechen, es zu kochen/backen

Schlemmen am Valentinstag: Verführerische Naschereien

© Brent Hofacker / Shutterstock

Am Valentinstag zusammen so richtig schön schlemmen – das klingt doch verlockend! Wenn dein*e Liebste*r ein wahrer Foodie ist, dann lässt sich der Tag mit allerlei Naschwerk versüßen … hier findest du köstliche Rezepte für kleine Geschenke:

Geschenkidee mit Herz: Fadenbild

Ein echter Hingucker und im Prinzip ganz einfach zu basteln: Mit einem Fadenbild kannst du jedes beliebige Motiv, mit dem ihr beide etwas verbindet, umsetzen. Voraussetzung ist nur, dass es nicht so filigran sein darf. Dafür druckst du das stilisierte Motiv mit prägnanten Outlines aus, schneidest es aus und zeichnest die Umrisse auf ein Holzstück. Anschließend werden entlang der Linie Nägel eingeschlagen, um die du zum Schluss den Faden wickelst. Das Ergebnis: Ein individuelles und kreatives Geschenk mit Wow-Charakter! Hier findest du weitere Tipps und Tricks, um ein Fadenbild basteln zu können.

Ein duftender Kaffee aus einer individuell gestalteten Tasse – so startet der Tag für deine*n Liebste*n gleich doppelt so gut! Dabei kannst du hier deiner Kreativität freien Lauf lassen: Ob grafische Muster, Handlettering-Motive, Porzellansticker oder gar ein kleiner Comic … dein Schatz freut sich garantiert! Für das DIY brauchst du eine Tasse und Porzellanstifte oder alternativ Keramikfarbe/Porzellanfarbe. Nach Bedarf kannst du Transferfolie oder Klebeband zur Hilfe nehmen. Die Anleitung findest du hier: Tassen bemalen.

Auf der Suche nach weiterer Inspiration für den Valentinstag? Hier haben wir Ideen für Valentinstagsgeschenke für die Freundin und Valentinstagsgeschenke für Männer.

