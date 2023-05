Zum Vatertag soll mit einem passenden Vatertagsgeschenk gezeigt werden, wie viel euch euer Vater bedeutet. Wir verraten tolle Geschenkideen für diesen besonderen Tag!

Christi Himmelfahrt, der Feiertag im Mai, wird gerne traditionell als Vatertag begangen. Und jedes Jahr vor dem Vatertag stellt sich die gleiche Frage: Womit zeigt man seinem Vater am besten, was er einem bedeutet? Mit tollem Grillzubehör, netten Spielereien oder lieber mit nützlicher Technik oder gar etwas Selbstgemachtem? Es gibt viele Möglichkeiten, Väter zu überraschen. Wir verraten euch hier tolle Geschenkideen und sagen euch, wie ihr das passende Präsent auswählt.

Für den besten Papa das richtige Geschenk

Am Vatertag geht es vor allem darum, den Vätern zu zeigen, wie dankbar ihr ihnen für ihre Fürsorge seid. Daher müssen es nicht immer materielle Geschenke sein. Besonders von den kleineren Mitgliedern der Familie freut sich jeder stolze Papa über ein schönes Bild oder einen selbstgeschriebenen Brief. Geschenke zum Selbermachen sind daher immer eine tolle Option, um auszudrücken, wie viel euch ein Mensch bedeutet.

Selbstgemachte Geschenke, für die selbst Hand angelegt wurde, sind sehr viel persönlicher als gekaufte Gegenstände. Bilder und Briefe gehören dabei nicht umsonst zu den Klassikern: Damit lässt sich ideal die Wertschätzung für euren Vater ausdrücken. Eine andere Option ist es, den Mann im Haus mal richtig zu verwöhnen. Bekochen, den Rasen mähen oder das Auto putzen – darüber freuen sich viele Väter. Für solche netten Kleinigkeiten bietet es sich auch an, ein originelles Gutscheinbuch zu basteln. Ein schönes Familienbild als Cover, die einzelnen Coupons gestalten und zusammenheften. Schon kann es losgehen, und euer Vater wird sich sehr über dieses Geschenk freuen. Unser Tipp: der selbstgestaltete Kaffeebecher zum Mitnehmen. Besorgt euch einen designbaren Becher, den ihr mit schönen Sprüchen und Bildern füllen könnt. Euer Vater hat euch dann jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Blick.

Bier und Grillen – nützliche Geschenke zum Vatertag

Zum Vater gehören oft Bier und heiße Kohlen. Aber auch das ganze Jahr über sind viele Männer große Fans vom ausgiebigen Grillen. Warum sollte sich das Vatertagsgeschenk dann nicht um das Hobby drehen? Ein Set mit Profi-Grillzangen und Co. macht BBQ-Fans eine große Freude und ist zugleich nützlich. Aber auch Kochbücher, coole Rezepte und praktische Grillschürzen sind tolle Geschenke für Papas. Euer Vater trinkt lieber ein gutes Bier? Rund ums hopfige Erfrischungsgetränk lassen sich viele interessante Geschenke, wie Brauerei-Sets, Zapfanlagen oder schöne Biergläser finden. Sehr beliebt bei Vätern sind meist auch technische Spielereien oder nützliche Gadgets, wie etwa zählende Flaschenöffner. Auch gute Kopfhörer oder eine Powerbank können technikbegeisterten Vätern eine Riesenfreude machen.

Personalisierbare Geschenke zum Vatertag

Heutzutage können viele Geschenke mit persönlicher Gravur versehen werden. Das gibt Präsenten wie einer Whiskykaraffe oder einem Bierglas eine originelle Note. Die Optionen sind vielfältig. Tolle Ideen für personalisierte und ausgefallene Vatertagsgeschenke sind beispielsweise:

Gemeinsame Erlebnisse zum Vatertag verschenken

Statt feuchtfröhlicher Touren mit Freunden, viel Bier und einem Bollerwagen, wollen immer mehr den freien Tag nutzen, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Ein gemeinsamer Ausflug in den Zoo, ins Schwimmbad oder zum Go-Kart-Fahren – Zeit schenken ist ein einzigartiges Geschenk für euren Vater. Und wenn das nicht sofort umsetzbar ist, lassen sich Erlebnisse in Form eines Gutscheins toll verschenken. So zum Beispiel eine Fahrt im Rennwagen, eine Brauerei-Tour oder Weinproben.

