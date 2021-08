Was schenkt man zum Einzug? Wir helfen dir auf die Sprünge und zeigen Geschenke, mit denen du beruhigt Bekannten, Freunden oder Familienmitgliedern eine Freude zum Umzug machen kannst.

Bei der Suche nach einem Geschenk zum Einzug kannst du eigentlich kaum etwas falsch machen, denn oft wird noch so einiges gebraucht oder auch gern mal vor Stress für die erste Wohnung vergessen.

Selbst wenn du auf der Suche nach einem Einzugsgeschenk für deine Liebsten bist, die nicht zum ersten Mal umziehen, gibt es immer noch viele tolle Geschenkideen, über die sich jeder Beschenkte freuen wird. Vertrau da am besten auf dein Gefühl!

Die nachfolgenden Geschenke zum Einzug sind zum Teil klassisch, praktisch aber auch kreativ, und einige von ihnen sorgen sogar für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre im neuen trauten Heim.

Klassische Geschenke zum Einzug

Brot und Salz

Traditionell wird Brot und Salz zum Einzug geschenkt. Das soll Glück, Zufriedenheit und Wohlstand sowohl in materieller als auch in persönlicher Hinsicht in der neuen Wohnung bringen. Salz und Brot symbolisieren dabei das Lebensnotwendige, denn es soll immer genug Essen im Haus sein. Oft wird diesem Geschenk zum Einzug auch noch ein Glückscent hinzugefügt.

Blumenstrauß oder Topfpflanzen

Zu den klassischen Geschenken zum Einzug zählen auch ein schöner Blumenstrauß oder eine praktische Zimmerpflanze. Die bringen Farbe und Gemütlichkeit in die neue Wohnung.

Gutscheine

Traditionell und alt bewährt sind auch Gutscheine, und die kommen zum Einzug besonders gut an. Beliebt sind vor allem Gutscheine für den Baumarkt oder für Einrichtungshäuser. Vom Gutschein kann sich der Beschenkte dann selbst etwas Schönes für die Einrichtung der neuen Wohnung kaufen.

Geldgeschenke

Ein Umzug ist nie besonders günstig. Unmengen an Geld können dafür ausgegeben werden, sei es für die Vielzahl an Kartons, dem Sprinter zum Transportieren der Gegenstände oder den helfenden Händen, die man ungern mit Hunger und Durst nach dem Umzug wieder nach Hause schicken möchte.

Geldgeschenke zum Einzug sind deshalb besonders beliebt und definitiv etwas worüber sich jeder freut, der gerade umgezogen ist. Mit originellen Verpackungen bringt das Verschenken gleich doppelt so viel Spaß!

Getränk zum Anstoßen

Du kennst das Lieblingsgetränk des Beschenkten? Perfekt! Bei einem Glas Wein, Sekt, Whisky oder Gin könnt ihr zusammen den Einzug begießen und die ersten gemeinsamen Stunden in der neuen Wohnung genießen. Mit den passenden Gläsern schmeckt das Getränk gleich noch viel besser.

Utensilien fürs Badezimmer

Eine Klobürste und Klopapier zum Einzug zu verschenken, klingt zunächst vielleicht etwas seltsam, ist aber gar keine so schlechte Idee. Zum einen kostet es nicht viel, zum anderen wird es auf jeden Fall gebraucht und oft beim Einziehen vergessen. Zusammen mit einem Klo-Gästebuch wird das stille Örtchen in eine kreative und lustige Oase verwandelt.

Stilvolle Geschenke zum Einzug

Dekoration

Um sich in den eigenen vier Wänden richtig wohl zu fühlen, sollte es definitiv nicht an Deko fehlen. Deko eignet sich immer super als Einzugsgeschenk, denn hier und da findet sich immer noch ein schöner Platz und Raum für Einrichtungsaccessoires, um die Wohnung gemütlicher zu gestalten. Am besten du weißt ungefähr, wie die Einrichtung aussieht oder welchen Stil die Beschenkten bevorzugen.

Für Weinliebhaber eignet sich besonders gut dieses geflammte Weinregal. Es ist nicht nur super praktisch, sondern auch noch ein echter Hingucker in jeder Wohnung.

Jeder, der schon mal selbst umgezogen ist, weiß, dass Bilder meist zuletzt an der Wand angebracht werden. In dieser Collage können die schönsten Bilder von dir und deinem Freund/ Freundin verewigt werden. So werden immer wieder wundervolle Erinnerungen hervorgerufen. Durch das einfache Anbringen mit Hilfe von kleinen Wäscheklammern kann der Beschenkte jederzeit die Bilder tauschen. Super schönes Einzugsgeschenk!

Geschenke für den Haushalt

Haushaltsutensilien

Du kennst den Beschenkten besonders gut und weißt, dass der Haushalt noch nicht so prall gefüllt ist? Super! Dann schenke ihm zum Einzug etwas Nützliches für die Küche. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Topf oder einer Pfanne, die kann man immer gut gebrauchen. Und auch ein Messbecher oder ein Sieb sind sehr praktisch und werden oftmals noch zum Einzug gebraucht.

Personalisierte Geschenke

Äußerst beliebt sind zum Einzug auch personalisierte Geschenke. Darunter fallen sowohl Geschenke mit Gravur als auch welche, die mit persönlichen Fotos versehen werden. Das Beste an solchen Geschenken zum Einzug ist, dass du dir sicher sein kannst, dass sie so in der Form kein anderer verschenkt. Personalisierte Geschenke sind etwas Besonderes, die in der Regel immer einen schönen Platz in der neuen Wohnung bekommen.

Zu den beliebtesten Einzugsgeschenken zählen je nach Geschmack personalisierte Weingläser, Bierträger mit Gravur oder personalisierte Fußmatten.

Was schenkt man zum Einzug?

Was du nun letztlich zum Einzug schenkst, entscheidest du, denn du kennst deine Bekannten, Freunde und Familienmitglieder und kannst am besten einschätzen, worüber sie sich wohl am meisten zum Einzug freuen.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Verschenken :)