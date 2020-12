Die schönsten Ideen

Das Fest naht und die Geschenkidee für die Liebste fehlt? Wir haben Tipps für euch, wie ihr das ideale Weihnachtsgeschenk für eure Freundin findet!

Von romantisch bis persönlich - die schönsten Weihnachtsgeschenke für eure Freundin

Beim Thema Weihnachtsgeschenke für die Liebste tun sich viele Männer schwer. Tatsächlich lässt sich jedoch mit etwas Kreativität sehr leicht ein passendes Präsent finden. Grundvoraussetzung dafür: Hört eurer Freundin (noch) besser zu. Vielleicht lässt sie ja mal in einem Nebensatz einen Wunsch fallen. Dann merkt euch den am besten gleich. Sollte euch trotzdem keine zündende Idee kommen, haben wir wichtige Tipps für außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke parat.

Jede Frau ist bekanntlich anders. Daher müssen wir zuerst einmal festhalten, dass es kein Patentrezept gibt, wenn es ums Weihnachtsgeschenk für eure Freundin geht. Dennoch gibt es natürlich Dinge, die den Geschmack besonders vieler Frauen treffen. Grundsätzlich sollte euer Geschenk zeigen, dass ihr euch Gedanken gemacht habt – lieblose Gaben wie etwa eine billige Duftkerze oder gar Geldgeschenke kommen hingegen gar nicht gut an. Es sei denn, jemand hat es sich explizit gewünscht. Es darf auch gern personalisiert sein. Lustige Ideen kommen auch gut an, wenn man den Humor der Beschenkten trifft.

Personalisierbare Geschenke als Zeichen eurer Liebe

Sofern ihr unsicher seid, was ihr eurem Schatz schenken könnt, so liegt ihr mit personalisierten Weihnachtsgeschenken fast immer richtig. Großer Beliebtheit bei Freundinnen erfreuen sich zum Beispiel Alltagsgegenstände mit individueller Gravur, wobei diese natürlich auf die Interessen und den Geschmack eurer Freundin abgestimmt sein sollten. So können zum Beispiel personalisierte Sektgläser mit einer Gravur Genießerinnen begeistern, während romantische Frauen an kuscheligen Herzkissen mit selbstgewähltem Spruch Gefallen finden.

Wenn ihr bereit seid, den nächsten Schritt zu gehen, dann könnt ihr auch den Verlobungsring unter den Baum legen – beim Juwelier könnt ihr ihn vorab mit einem Wunschnamen gravieren lassen. Ohnehin ist Schmuck mit einer solch individuellen Note fast immer eine gute Wahl, wobei sich als wertvolles Liebesgeschenk speziell Ketten oder Armbänder mit einem geschmackvollen Anhänger eignen.

Vielleicht möchtet ihr aber auch selbst kreativ werden. Die meisten Frauen lieben es, wenn ihre Partner bei Weihnachts- oder auch Geburtstagsgeschenken selbst Hand anlegen. Dabei ist ein gerahmtes Lieblingsfoto genauso eine Option wie ein geschnitztes Geschenk aus Holz.

Vom Fotoshooting bis zum Badeöl - Wünsche und Bedürfnisse der Partnerin erkennen

Aufmerksame Männer, die ihrer Liebsten zuhören, haben beim Finden von Weihnachtsgeschenkideen leichtes Spiel. Wer besonders pfiffig ist, notiert dabei fortlaufend mögliche originelle Geschenke für verschiedene Anlässe. Am besten wählt ihr dabei nicht das Offensichtliche, sondern findet eine kreative Geschenke, die zum Wunsch passen – so gelingt die Überraschung garantiert! Äußert eure Freundin zum Beispiel häufig, dass sie mit ihrem Look unzufrieden ist, so präsentiert ihr zu Weihnachten nicht etwa einen Besuch beim Friseur (oder gar Make-up!), sondern organisiert stattdessen ein Fotoshooting inklusive Styling.

Wünscht sich eure Freundin hingegen eine Auszeit vom Alltag, so legt ihr nicht nur ein hochwertiges Badeset unter den Weihnachtsbaum, sondern bucht dazu auch gleich für ein Wochenende ein Hotelzimmer in einer anderen Stadt – inklusive Badewanne natürlich, wenn das Budget etwas größer ist.

Eure Partnerin schimpft häufig über Unordnung in ihrer Handtasche? Schenkt ihr neben einem neuen Modell mit cleverer Aufteilung auch gleich ein praktisches Handtaschenlicht!