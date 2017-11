H&M Home: Der erste Store in Deutschland eröffnet bald

Immer mehr Mode-Ketten setzen inzwischen auch auf Interior-Stores. So breitet sich Zara Home zum Beispiel immer mehr in Deutschland aus - und jetzt zieht auch H&M nach.



H&M Home kommt als Laden



Bislang gab es das Einrichtungssortiment von H&M lediglich in Online-Shops und als kleine Abteilung in ausgewählten Stores – bis jetzt. Zukünftig soll es eigene Home-Geschäfte geben. In der Testphase wurde kürzlich der erste, als LABstore bezeichnete Shop in Stockholm eröffnet (siehe Foto unten). Und bald gibt es auch die erste Test-Filiale in Deutschland. Am 23. November 2017 eröffnet der erste H&M-Home-Store in München. Er befindet sich dann in der Kaufinger Straße.

Bei dem Lab Store handelt es sich jedoch nur um ein temporär geöffnetes Geschäft. H&M möchte das neue Konzept für die Kunden ausprobieren - mal sehen, wie das Geschäft so läuft. Sobald es mehr Infos gibt, erfahrt ihr diese natürlich bei uns.