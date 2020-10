Ich liebe es zu backen, aber mal ehrlich mit zwei kleinen Kindern zu backen, ist in Wahrheit nicht so harmonisch, wie sich die verklärte Vorstellung in meinem Kopf präsentiert. Mit derist Backen aber gar kein Problem mehr. Einfach mit den dazugehörigen, verschieden farbigen Bechern abmessen und den Teig herstellen. Die Rezepte sind groß bebildert, leicht verständlich und zeigen Schritt für Schritt, was getan werden muss. Mittlerweile sind meine Kinder schon richtige Backprofis und ich genieße es, einmal nicht am Backofen zu stehen, wenn sich Besuch ankündigt.Julia, Redakteurin