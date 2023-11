5 Küchen-Gegenstände, die du in der Vorweihnachszeit wegwerfen kannst

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen erfüllt dein Zuhause – es ist wieder die zauberhafte Zeit der Weihnachtsbäckerei! Bevor du dich jedoch ins Backfieber stürzt, lohnt es sich, deine Küche schnell und einfach für ein müheloses Backerlebnis vorzubereiten, indem du diese 5 Küchen-Utensilien entsorgst und Raum für den festlichen Backspaß schaffst.

Es ist nun endlich soweit! Zeit für Plätzchen, Stollen und Lebkuchenhaus. Doch bevor du dich in das vorweihnachtliche Backvergnügen stürzt, kannst du deine Küche unkompliziert und schnell von allem befreien, was keine Freude mehr bringt. So schaffst du Platz für das weihnachtliche Plätzchenbacken.

Ausmisten: Aufgeräumte Vorfreude

Vom längst abgelaufenen Back-Zutaten bis hin zu beschädigtem Backgeschirr – eine aufgeräumte Küche schafft nicht nur Platz für die Festlichkeit der Weihnachtszeit, sondern bereitet auch den Weg für ein stressfreies und freudvolles Backerlebnis. Hier sind fünf Küchenartikel, die einen Abschied verdienen, bevor es ans Plätzchenbacken geht.

