von Rike Andresen Hättet ihr gedacht, dass eure Waschmaschine noch viel mehr kann, als nur eure Wäsche zu waschen? In unserem Video zeigen wir, was noch in eurer Trommel landen darf.

Diese Entdeckung ist für uns ein echter Gamechanger: Denn anscheinend dürfen noch viel mehr Dinge in unserer Waschmaschine gereinigt werden, als wir dachten.

Außer Wäsche: Das dürft ihr noch in die Waschmaschine schmeißen

"Hoch lebe die Waschmaschine" ist unser Mantra, wenn wir unsere angesammelten Wäscheberge mal wieder in die Waschmaschine stopfen. Denn all unsere Kleidung per Hand waschen zu müssen, würde nicht nur ganz schön viel Kraft, sondern auch ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Dass neben unserer Kleidung aber noch andere Dinge ihren Platz in der Trommel finden dürfen, darüber haben wir bisher noch nie nachgedacht – bis jetzt! In unserem Video zeigen euch, was ihr noch in die Waschmaschine reinigen dürft.

Verwendete Quellen: lifehacker.com