Bakterien in Unterwäsche Heiß waschen oder regelmäßig entsorgen?

Wie wäscht du deine Unterwäsche richtig, sodass keine gefährlichen Bakterien überleben? Oder hilft nur jährliches ausmisten und neu kaufen?

Wie welche Wäsche gewaschen wird, ist ein stetiges Diskussionsthema. Was kann zusammen in die Maschine und was bei welchem Waschgang und welcher Gradzahl? Fast jedem ist dabei wohl schon mal ein Teil eingelaufen oder verfärbt. Was ihr nicht zusammen Waschen solltet, erfahrt ihr hier. Doch wie sieht es explizit beim Waschen der Unterwäsche aus?

Unterwäsche jährlich entsorgen oder nicht?

Ob bei der Kleidung für den Intimbereich anderen Wasch-Regeln gelten und ob sie aus hygienischen Gründen jährlich entsorgt werden sollten, erfahrt ihr im Video.

