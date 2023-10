Ungewünschtes Mitbringsel aus dem Urlaub? Wie du Bettwanzen bekämpfen kannst, erfährst du hier.

Bettwanzen leben nur in heruntergekommenen verschmutzten Hotels? Weit gefehlt. Die Hygiene hat leider wenig mit dem Vorkommen der Parasiten zu tun. Sie können nämlich an allen Orten mit stark wechselndem Publikumsverkehr auftreten, dazu gehören beispielsweise Flugzeuge, Bahnen, Wohnheime und Gesundheitseinrichtungen.

Du vermutest Bettwanzen in deinem Zuhause? Wie Bettwanzen aussehen, wie du einen Befall erkennst und was du gegen den unerwünschten Besuch tun kannst, erklären wir hier.

Aussehen und Befall von Bettwanzen

Bettwanzen (Cimex lectularius) ernähren sich von Blut, hauptsächlich vom Menschen, allerdings können auch Haustiere, Vögel und Fledermäuse betroffen sein. Die Parasiten sind braun, oval und haben einen eher flachen Körper. Sie werden bis zu 6 Millimeter, im vollgesogenen Zustand bis 9 Millimeter, groß. Die ausgewachsenen Blutsauger erkennt man nicht immer mit dem bloßen Auge.

Sie sind nicht nur klein, sondern auch nachtaktiv, was es noch schwieriger macht, einen Bettwanzenbefall zu erkennen. Sie kommen besonders häufig in Betten und Matratzen vor, verstecken sich aber auch hinter Bildern, Tapeten oder in Ritzen (z. B. von Steckdosen und Fußleisten) oder im Bettgestell, in Regalen, an Teppichrändern und anderen Stellen.

Anzeichen für einen Bettwanzenbefall

Es gibt Anzeichen, die auf ein Vorkommen hinweisen:

Nymphenhäute : Da Bettwanzen verschiedene Stadien durchlaufen (von der Larve bis hin zur ausgewachsenen Wanze), erkennst du den Bettwanzenbefall beispielsweise durch abgestoßene Häute (Nymphenhäute).

: Da Bettwanzen verschiedene Stadien durchlaufen (von der Larve bis hin zur ausgewachsenen Wanze), erkennst du den Bettwanzenbefall beispielsweise durch (Nymphenhäute). Kotspuren : Die Verstecke der Wanzen können auch aufgedeckt werden, wenn ihr Kot von ihnen findet. Die Spuren sind kleine schwarze bis dunkelrote Flecken . Wenn ihr diese beispielsweise auf Matratzen im Hotel oder zu Hause findet, könnt ihr davon ausgehen, dass die Bettwanzen nicht weit sind.

: Die Verstecke der Wanzen können auch aufgedeckt werden, wenn ihr Kot von ihnen findet. Die Spuren sind kleine . Wenn ihr diese beispielsweise auf Matratzen im Hotel oder zu Hause findet, könnt ihr davon ausgehen, dass die Bettwanzen nicht weit sind. Blutspuren : Manchmal verbleiben kleine Blutflecken auf Bettwäsche oder Kleidung.

: Manchmal verbleiben kleine Blutflecken auf Bettwäsche oder Kleidung. Geruch : Ein Wanzenbefall kann außerdem am süßlichen Geruch eines Raumes erkannt werden. Bettwanzen geben diesen durch ihre sogenannten Stinkdrüsen ab. Während die menschliche Nase diesen Geruch aber nur bei einem extremen Befall wahrnehmen kann, gibt es spezielle Spürhunde, die diesen Geruch sofort bemerken.

: Ein Wanzenbefall kann außerdem am eines Raumes erkannt werden. Bettwanzen geben diesen durch ihre sogenannten Stinkdrüsen ab. Während die menschliche Nase diesen Geruch aber nur bei einem extremen Befall wahrnehmen kann, gibt es spezielle Spürhunde, die diesen Geruch sofort bemerken. Bettwanzeneier: Weibliche Bettwanzen legen pro Tag zwölf Eier und im Verlauf ihres ganzen Lebens sogar bis 400 Eier. Die milchig-weißen Bettwanzeneier sind nur etwa einen Millimeter groß und leicht transparent. Sie sind daher nicht leicht auffindbar, was eine gründliche Beseitigung erschwert.

So erkennst du einen Bettwanzenbiss

Bettwanzen verursachen Bisse, denn die Parasiten ernähren sich ausschließlich von Blut. Dadurch, dass die Blutsauger häufig mehrfach zubeißen, erkennen wir Bettwanzenbisse an der sogenannten Wanzenstraße. Die geröteten Stellen sind meist in einer Reihe angeordnet und jucken. Sie sehen aus wie rote Pusteln und können einen Durchmesser von mehreren Zentimetern erreichen. Die Bettwanzenstiche können aber auch zu Blasen oder Quaddeln führen. Die Hautreaktion tritt häufig verzögert auf (bis zu einer Woche). Es kann auch sein, dass eine Person zunächst gar keine Hinweise auf die Stiche bemerkt und sich das erst bei Wiederholungen ändert.

Sind die Bisse gefährlich? Nach jetzigem Wissenstand sind die Wanzenbisse zwar unangenehm, aber die Parasiten übertragen keine Krankheiten. Bettwanzen verlassen nach dem Blutsaugen normalerweise wieder den Körper und verbleiben nicht auf ihm.

Bettwanzen bekämpfen: Hausmittel oder Kammerjäger?

Was bei Lebensmittelmotten gilt, empfiehlt sich auch bei Bettwanzen: Schnell handeln. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr können sich die kleinen Blutsauger vermehren. Wer Bettwanzen in der Wohnung hat, kommt wohl um einen Anruf beim Kammerjäger nicht herum, denn die Plagegeister sind schwer wieder loszuwerden.

Hausmittel und Insektizide aus dem Handel bringen kaum etwas. Zum einen ist es für Laien schwierig, alle möglichen Nester zu finden und zum anderen sollten Insektizide von Profis eingesetzt werden. Eine weitere Herausforderung ist die Resistenz der Plattwanzen gegen bestimmte Wirkstoffe. Professionelle Schädlingsbekämpfer können bei der Bettwanzenbekämpfung eher abschätzen, welche Mittel noch erfolgversprechend sind.

Erste Maßnahmen können wir allerdings schon selbst ergreifen:

Klebeband: Klebeband hilft nicht direkt bei der Schädlingsbekämpfung, aber zumindest können wir den Bettwanzen eine Falle stellen und damit sichergehen, dass es sich wirklich um die Parasiten handelt. Dafür einfach Klebestreifen an die möglichen Verstecke kleben.

Klebeband hilft nicht direkt bei der Schädlingsbekämpfung, aber zumindest können wir den Bettwanzen eine Falle stellen und damit sichergehen, dass es sich wirklich um die Parasiten handelt. Dafür einfach Klebestreifen an die möglichen Verstecke kleben. Staubsaugen: Alle Ecken und Ritze des betroffenen Zimmers aussaugen. Auch Möbel sollten dafür verrückt werden, um auch an die Rückseiten zu gelangen. Schließlich den Staubsaugerbeutel gut verpackt einfrieren und danach entsorgen.

Alle Ecken und Ritze des betroffenen Zimmers aussaugen. Auch Möbel sollten dafür verrückt werden, um auch an die Rückseiten zu gelangen. Schließlich den Staubsaugerbeutel gut verpackt einfrieren und danach entsorgen. Bohnenblätter: Die Oberfläche der Bohnenblätter ist leicht haarig und hält somit die Blutsauger fest. Die Blätter an die befallenden Stellen legen und im Nachgang gemeinsam mit den gefangenen Bettwanzen verbrennen und schließlich entsorgen.

Die Oberfläche der Bohnenblätter ist leicht haarig und hält somit die Blutsauger fest. Die Blätter an die befallenden Stellen legen und im Nachgang gemeinsam mit den gefangenen Bettwanzen verbrennen und schließlich entsorgen. Gegenstände nicht aus befallenen Räumen in andere stellen , um eine Verschleppung zu vermeiden.

, um eine Verschleppung zu vermeiden. Hitze- und Kältebehandlung: Eine Bettwanze überlebt nicht bei Temperaturen über 55 Grad und unter -18 Grad. Daher können beispielsweise kleinere befallene Gegenstände mehrere Tage unter -18 Grad eingefroren werden.

Bettwanzen vorbeugen: 6 Tipps

Mit diesen Tipps kannst du die Einschleppung versuchen zu vermeiden:

Das Hotelzimmer gründlich absuchen und bei einem Befall einen Umzug in ein anderes Hotel verlangen. Den Koffer im Hotelzimmer niemals offen stehen lassen und nicht in die Nähe des Bettes stellen. Nach der Reise wieder zu Hause angekommen, sollte der Koffer ebenfalls nicht auf das Bett gelegt und gründlich staubgesaugt werden. Nach jedem Urlaub sollte nicht nur die Schmutzwäsche, sondern die gesamte Kleidung (auch wenn sie nicht getragen wurde) gewaschen werden. Nicht waschbare Gegenstände kommen ins Kühlfach. Gebrauchte Möbel, Teppiche etc. vor dem Kauf gut inspizieren, ggf. eine Zeit lang draußen stehen lassen. Mit heißer Föhnluft Larven und Eier auf gebrauchten Büchern abtöten.

