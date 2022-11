Der Geschirrspüler ist schon eine geniale Erfindung - auch, weil er so viel mehr kann, als nur Geschirr spülen. Im Video zeigen wir dir die praktischsten Gegenstände, die du außerdem noch in der Spülmaschine waschen kannst.

So viel zu putzen und so wenig Zeit (oder Lust?)! Zum Glück gibt es einige praktische Haushaltsgeräte, die uns die Hausarbeit deutlich erleichtern können, wie zum Beispiel die Spülmaschine – und die kann sogar deutlich mehr, als nur unser Geschirr spülen! Denn anders als die Waschmaschine reinigt sie ihren Inhalt deutlich schonender und lässt sich deshalb vielfältig anwenden. Welche Alltagsgegenstände du unbesorgt in der Spülmaschine reinigen kannst und was du dabei beachten solltest, zeigen wir dir im Video.

Verwendete Quelle: RTL.de