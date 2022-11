Energie sparen 5 teure Heiz-Fehler, die du diesen Winter unbedingt vermeiden solltest

von Pia Klaus und Marie Mühlenberg Musstest du auch schon mal Heizkosten nachzahlen? Erfahre hier fünf verbreitete Fehler, die das Heizen schnell ganz schön teuer machen.

Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer und die Nächte rauer. Ihr habt sicherlich schon festgestellt, dass der Winter vor der Tür steht und damit auch die Jahreszeit, in der wir unsere Wohnungen und Häuser heizen müssen. Der Blick auf die Heizkosten-Abrechnung lässt uns dann jedoch oft das Blut in den Adern gefrieren. Schuld an hohen Kosten sind meist kleine Fehler, die wir uns unbedingt abgewöhnen sollten.

Heizfehler - wenn du das vermeidest, wird Heizen günstiger und nachhaltiger

Um die Ernüchterung beim Blick auf die Abrechnung zu vermeiden, reichen oft schon kleine Änderungen. Im Video erfährst du die häufigsten Fehler, die uns beim Heizen passieren und wie du sie vermeiden kannst.

Verwendete Quelle: rtl.de