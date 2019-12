Geschirrspül-Fehler: Kaum jemand weiß, was am Spülbecken so schlecht ist

Für viele Menschen ist das Spülen von Geschirr mit der Hand eine Art Entspannung oder schlicht Teil des Alltags. Tatsächlich hat das Geschirrspülen im Küchenbecken aber einen riesigen Nachteil, der kaum jemanden bewusst ist - klickt auf das Video und seht, warum das Spülbecken eine schlechte Wahl ist!