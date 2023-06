Geschirrspüler-Trick: Legt gegen Kalk und Gerüche diese eine Sache mit rein

Die Spülmaschine nimmt einem in der Küche viel Arbeit ab. Wie sie dem Geschirr neuen Glanz verleiht und es frisch riechen lässt, erfahrt ihr hier.

Wer einmal eine Spülmaschine hatte, will wohl nie wieder mit der Hand abwaschen. Mittlerweile können darin von Besteck über Teller bis hin zu Kochtöpfen fast alle Utensilien der Küche gereinigt werden. Das nimmt einem viel Arbeit ab. Doch auch die Maschine kommt hin und wieder an ihre Grenzen und macht das Geschirr nicht so sauber, wie ihr es euch vielleicht wünscht.

Das hilft gegen schlechte Geschirrspüler-Gerüche

Doch da kann ein Lebensmittel schnell Abhilfe schaffen und es nicht nur im neuen Glanz erstrahlen lassen, sondern auch schlechte Gerüche entfernen. Im Video verraten wir euch den Küchen-Hack.

