Gerade erst gekauft und schon werden die Erdbeeren matschig und die Gurken wie Gummi? Dem kannst du ganz einfach vorbeugen. Alles was du brauchst, ist eine Schale Salz.

Salz findet sich in jeder Küche. Üblicherweise wird es im Gewürzregal oder im Küchenschrank aufbewahrt. Es lohnt sich aber auch, eine kleine Schale von dem weißen Gold in den Kühlschrank zu stellen. Denn dort entfaltet es erst seine volle Power und sorgt für eine längere Haltbarkeit von Obst und Gemüse und bremst die Bildung von Schimmel.

Salz im Kühlschrank: Schlappe Möhren waren gestern

Salz hat nämlich eine Superpower, die sich die Menschen schon vor hunderten von Jahren beim Trocknen von Fisch und Fleisch beispielsweise zu nutze gemacht haben: Es bindet dank seiner chemischen Zusammensetzung überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft. Fachsprachlich heißt dieser Vorgang Hygroskopie. Doch nicht nur das: Auch schlechte Gerüche im Kühlschrank können mit Salz bekämpft werden. Einfach ein Schälchen Salz ins Obst- und Gemüsefach stellen und schon bleiben die Lebensmittel – vor allem Obst und Gemüse – länger haltbar und frisch.

Salz im Kühlschrank gegen Schimmel

Ist die Feuchtigkeit im Kühlschrank zu hoch, bildet sich außerdem auch schneller Schimmel, der bekanntlich zu gesundheitlichen Problemen führen sowie allergische und reizende Reaktionen hervorrufen kann. Und natürlich ist vergammeltes Gemüse auch nicht sonderlich appetitlich. Salz ist demnach ein tolles Hausmittel, um die Schimmelbildung zu verlangsamen. Hierfür sollte das Salz alle drei Wochen ausgetauscht werden.

Was du sonst noch für eine gesunde Kühlschrankhygiene tun kannst

Es ist empfehlenswert, regelmäßig Lebensmittel durchzusortieren und das zu verarbeiten, dass am schnellsten verdirbt. Auch den Kühlschrank nach Kühlgrad richtig zu bestücken (Gemüse beispielsweise im Gemüsefach zu lagern, Fleischprodukte in dem Fach darüber, Milchprodukte im oberen Bereich) und den Kühlschrank regelmäßig gründlich zu reinigen vermindert den Verderb von Lebensmitteln und die Entstehung von Bakterien und schafft so eine Atmosphäre, in der Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben und vor allem auch bestenfalls nichts verdirbt und weggeworfen werden muss. Salz ist hierbei ein kostengünstiger Helfer, der in jedem Haushalt vorhanden ist und dabei unterstützen kann.