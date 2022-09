Selbst mehrfaches Waschen in der Maschine hilft nicht gegen standhafte Flecken.

So entfernt ihr hartnäckige Ölflecken im Nu aus der Kleidung

von Jasmin Rahimi Anray Manche Flecken wollen sich einfach nicht entfernen lassen, egal was wir probieren – wie etwa unschöne Ölspuren auf der Kleidung. Aber keine Panik: Mit diesem Trick könnt ihr die Flecken wieder spurenfrei loswerden!

Ein Fleck auf der Lieblingsbluse ist ärgerlich, vor allem, wenn er sich selbst mit den größten Bemühungen einfach nicht entfernen lassen will. Gerade bei empfindlichen Kleidungsstücken können zu aggressive Reinigungsmittel die Textilien beschädigen und den Fleck schlimmstenfalls trotzdem nicht rauskriegen. Was also tun?

Damit gehören Olivenölflecken ab jetzt der Vergangenheit an

Zum Glück gibt es speziell für Ölflecken diese Strategie, die gerade im Netz die Runde macht. Mit einem einfachen Haushaltsprodukt und etwas Geduld haben auch die fiesesten Flecken keine Chance mehr – seht selbst!

