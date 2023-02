von Marie Mühlenberg Für Jeans gelten bei der Wäsche besondere Regeln, damit ihre Passform und Farbe möglichst lange erhalten bleiben.

"Wie pflege ich meine Jeans richtig?", hat sich wohl fast jeder schon mal gefragt. Denn bei Jeanshosen gelten besondere Waschregeln. Manch einer wäscht seine Jeanshose sogar nie und legt sie höchstens ins Gefrierfach. Doch was raten Expert:innen?

So hast du lange was von deiner Lieblingsjeans

Tatsächlich sollte auch eine Jeans ab und an in der Waschmaschine landen. Wie oft du sie jedoch vorher guten Gewissens tragen kannst und was du bei der Wäsche beachten solltest, damit die Passform und Farbe der Hose möglichst lange erhalten bleiben, erfährst du im Video.

