Aspirin in der Wäsche? Klingt erst mal absurd, aber dahinter steckt ein cleverer Lifehack, der deine Wäsche besser reinigt und sogar noch strahlend weiß macht! Im Video siehst du, wie der Trick funktioniert.

Es gibt viele Haushalts-Hacks, die uns das Leben einfacher machen. Besonders in Sachen Wäsche gibt es so einige Tricks, die Kleidung und Co. viel besser reinigen als normales Waschmittel das könnte. Einer davon ist, Aspirin in die Waschtrommel zu geben. Was genau dann passiert und wie du den Wäsche-Hack anwendest, erfährst du im Video.