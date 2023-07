Es müssen nicht immer chemische Reiniger sein. Wir verraten dir, mit welcher Frucht du deine Badewanne wieder blitzeblank bekommst – und weitere Hacks rund um den Haushalt.

Verschiedene Shampoos, noch mehr verschiedene Duschgele – wir lieben die Auswahl. Weniger lieben wir, was nach dem Duschen ansteht, nämlich das Putzen. Glücklicherweise kennen wir praktische Haushaltstricks, die uns das Ganze leichter machen.

Haushaltstrick: Mit dieser Frucht wird die Badewanne sauber

Das tägliche Duschen sorgt für unschöne Ablagerungen in der Dusche und der Badewanne. Manche Shampoos und Cremes hinterlassen auch eine glitschige Schicht, die alles andere als ungefährlich ist. Doch chemische Reiniger sind oft aggressiv und auch schlecht für die Umwelt. Zum Glück gibt es Methoden, die schonender sind, wie das Reinigen mit Essig oder Zitronensäure. Hier gibt es noch mehr Tipps zum Putzmittel selber machen.

Daneben gibt es noch einen anderen super Trick, mit dem du deine Wanne wieder sauber bekommst: Welche Frucht sich ebenfalls als Hausmittel zum Putzen eignet, erfährst du im Video. Du benötigst nur diese Frucht und etwas Salz und bald schon strahlt deine Badewanne wieder!

Haushaltstrick: Noch mehr Hacks

Marie Kondo ist derzeit in aller Munde, hier findest du die wichtigsten Regeln zur "Konmari"-Methode. Steht dein Frühjahrsputz dieses Jahr noch an, findest du in unseren Haushaltstipps weitere praktische Hilfen. Was gehört zum Frühjahrsputz? Fenster putzen, Kühlschrank reinigen, Spiegel putzen (funktioniert übrigens auch mit einem Lebensmittel 😉) und Backofen reinigen – um nur einige zu nennen. Doch ist der gründliche Hausputz erstmal erledigt, hilft dir der perfekte Putzplan dabei, dass die Wohnung auch künftig immer picobello aussieht!

