Richtig waschen: Zehn Pflegemythen im Check

Mythos 3: Moderne Maschinen ertasten die Wäschemenge in der Trommel. Ich muss mit dem Waschen also nicht mehr warten, bis ich meine Maschine vollkriege.

Es stimmt, viele Maschinen ermitteln die Wäschemenge per Mengenautomatik und passen den Wasser- und Energieverbrauch automatisch etwas an. Trotzdem erzielen Sie damit eine schlechtere Energiebilanz, als wenn Sie die Maschine optimal füllen. Passt eine Faust zwischen Wäscheberg und Trommel? Dann ist sie richtig gefüllt. Für Woll- und Feinwäsche gilt: Trommel lieber nicht so voll machen, damit die Stoffe nicht so stark aneinander reiben.

