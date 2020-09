No-Gos beim Umgang mit Kleidung

Bei der Pflege von unseren liebsten Kleidungsstücken gibt es einiges zu beachten, wenn wir lange etwas von ihnen haben wollen. Beim Waschen, der Aufbewahrung oder auch beim allgemeinen Umgang gibt es einiges zu berücksichtigen. Die wichtigsten sieben Tipps verraten wir dir im Video.

Du liebst Kleidung? Wir auch! Trotzdem ist es super nervig, wenn die Lieblingsteile nach einer Weile verschleißen und einfach nicht mehr schön aussehen – und dabei war die Handtasche oder Lederjacke gar nicht so günstig. Oftmals hat frühzeitiger Verschleiß etwas mit der richtigen Pflege der Kleidungsstücke zu tun. Denn so mancher meint es zu gut mit den Teilen und macht bei der vermeintlich tollen Pflege so einiges falsch. Was das sein kann und was du in Zukunft beim Umgang mit deinen Lieblingsstücken beachten solltest, verraten wir dir im Video.