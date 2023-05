von Marie Mühlenberg Es ist wieder Grillsaison! Wer sich danach das nervige Schrubben vom Grillrost sparen möchte, sollte diesen praktischen Trick kennen.

Im Sommer wird gegrillt –sowohl bei gutem als auch bei schlechtem Wetter. Schließlich ist es gesellig, schmeckt gut und der Arbeitsaufwand hält sich meist in Grenzen – zumindest in der Vorbereitung. Nach dem Grillen folgt dann oft das böse Erwachen, denn den Grillrost zu säubern, ist gar nicht so einfach.

Sauberer Grillrost: So blitzt es wieder

Doch mit diesem simplen und gerade deshalb genialen Trick geht es ganz einfach – und der gerade noch verkohlte Grillrost erstrahlt wieder im alten Glanz. Was du dafür genau brauchst, zeigen wir dir Schritt für Schritt im Video.

Verwendete Quelle: t-online.de