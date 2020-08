Energiesparen im Haushalt: 15 einfache Tipps

Rund 70 Prozent des privaten Energieverbrauchs entfallen auf die Heizung – hier könnt ihr also richtig sparen! Gut ist, die Temperaturen für jedes Zimmer einzeln zu regeln: Empfehlenswert sind für das Wohnzimmer 20 bis 22 Grad, Schlafzimmer 16 bis 18 Grad, Kinderzimmer 20 Grad sowie für das Badezimmer 24 Grad. Wenn ihr morgens nicht auf ein kuschelig-warmes Badezimmer verzichten wollt, bringt einen Thermostat mit Zeitschaltuhr an. So erhöht die Heizung automatisch kurz vorm Aufstehen ihre Temperatur und schaltet sich danach wieder ab. Nachts gilt: Heizkörper nicht ganz herunterdrehen. Um den ausgekühlten Raum am nächsten Tag wieder aufzuwärmen, braucht die Heizung sehr viel Energie. Wenn es in der Ölheizung gluckert, befindet sich Luft im Heizkörper. Die blockiert die Zirkulation. Anti-Glucker-Strategie: Ventil am Temperaturregler öffnen, ein Gefäß darunter halten und warten, bis Wasser herauskommt. Danach Ventil wieder schließen.