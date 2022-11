Garten, Balkon, Badezimmer, Keller, Dachboden und mehr: Wo genau aufgehängte Wäsche wirklich am schnellsten und am besten trocknet, hängt natürlich von vielen Faktoren ab – doch dieser Praxistest zeigt, dass vor allem ein Ort ganz klar im Vorteil ist. Im Video seht ihr, was für eure Wäsche die beste Anlaufstelle nach der Waschmaschine ist!